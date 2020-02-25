Delhi'de protestolar: Hindu ve Müslüman gruplar çatıştı, 13 kişi öldü

Hindistan'da bir süredir protestolara neden olan trtışmalı vatandaşlık yasası nedeniyle başkenti Delhi 'de Hindu ve Müslüman gruplar çatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi Hindistan ziyaretine denk gelen çatışmalarda, Delhi'de şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl sonunda onaylanan Yeni Vatandaşlık Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mültecilere vatandaşlık hakkı tanıyor.

Son çatışmalar, Hindistan'ın başkentinde onlarca yıldır yaşanan en fazla ölümlü olay oldu.

Delhi'de yasaya karşı çıkan ve destekleyen gruplar arasında Pazar günü başlayan çatışamalar, Müslüman azınlığın yaşadığı kuzeydoğu Delhi'de yoğunlaştı.

ABD Başkanı Trump çatışmaların "Hindistan'ın iç işi" olduğunu söyleyerek yorum yapmadı ancak ülkedeki dini özgürlükler konusunu görüşmelerinde gündeme getirdiğini ve hükümetin cevabından "çok etkilendiğini" belirtti.

BBC'nin bölgedeki muhabirleri Hindu grupların sloganlar eşliğinde çevreye taş attığını bildiriyor. Çatışmalar Delhi merkezine yaklaşık 18 kilometre mesafedeki Müslüman ağırlıklı 3 bölgede yoğunlaşıyor.

Salı öğleden sonra Shahadra bölgesinde bir cami göstericiler tarafından tahrip edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin minarenin tepesindeki hilali sökmeye çalıştığı görülüyor.

BBC muhabiri Yogita Limaye, bölgedeki bir lastik dükkanının da ateşe verildiğini aktardı.

Dini çatışmaya dönen protestolarda Hindu ve Müslüman gruplar birbirlerini çatışmaları başlatmakla suçluyor.

Delhi polisi sözcüsü MS Randhawa ise durumun kontrol altında olduğunu ve yeterli sayıda polisin görevlendirildiğini söyledi.

Bölgede 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Bazı metro istasyonları kapatılırken, polis çatışmaların yaşandığı bölgelere girişlerde kimlik kontrolü yapmaya başladı.

Çatışmalardan iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata'nın (BJP) lideri Kapil Mishra da sorumlu tutuluyor. Mishra, yeni vatandaşlık yasasını protesto etmek için oturma eylemi yapan göstericileri haftasonunda tehdit etmiş ve ABD Başkanı Trump'ın ülkeden ayrılmasından sonra göstericilerin zor kullanarak dağıtılacağını söylemişti.

Ölü ve yaralılar hangi gruplardan?

Hastane yetkililerine göre şu ana kadar Delhi'de 13 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında hem Müslüman hem de Hindular bulunuyor. Olaylarda bir polis memuru da hayatını kaybetti.

Ayrıca NDTV haber kanalının iki muhabiri de göstericiler tarafından ciddi şekilde darp edildi.

NDTV editörü Nidhi Razdan Twitter'dan, göstericilerin, dövdükleri kişilerin "Hindu" olduklarını anladıktan sonra muhabirleri darp etmeyi bıraktığını duyurdu.

JK24x7 yerel kanalının bir muhabiri de vuruldu.

Ölen kişilerden biri olan Rahul Solanki'nin kardeşi de BBC'ye yaptığı açıklamada abisinin alışveriş için dışarı çıktığında bir grubun saldırısına uğradığını, kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Yeni yasada ne var?

Aralık ayında geçirilen yasa, komşu ülkeler Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan kaçak olarak ülkeye giren altı dini grubun mensuplarına altı yıldır burada yaşadıklarını kanıtlamaları koşuluyla vatandaşlık hakkı veriyor. Yasa Müslümanları kapsamıyor.

İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP Hükümeti yasayla dini baskıdan kaçanlara yasal statü verilmesini amaçladığını, Müslümanların dini azınlık olmadığı ve Hindistan'ın korumasına ihtiyaçları bulunmadığı için yasaya dahil edilmediğini söylüyor.

Ülkedeki Müslüman gruplar ise düzenlemenin hükümetin Müslümanları dışlama siyasetinin bir parçası olduğunu ve anayasanın laiklik ilkesinin çiğnendiğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler de yasayla ayrımcılık yapıldığı endişesini dile getirdi.

Hindistan'da nüfusun yaklaşık yüzde 14.2'sini oluşturan Müslümanların sayısı 180 milyona yakın.