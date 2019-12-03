Haberler » Güncel » Deli geline sette evlenme teklifi - Haber

Deli geline sette evlenme teklifi

"KİKİ LANET-İ CİN" isimli korku dram tarzındaki sinema filminin seti büyük bir mutluluğa sahne oldu.

03.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:39Deli geline sette evlenme teklifi

Mustafa Miraç Kaya'nın senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu "KİKİ LANET-İ CİN" filminde deli gelin karakterini canlandıran usta tiyatrocu Sinem Kayaoğlu sevgilisi Doğancan Karakuş'u çalışma sırasında, tamda sahne çekilirken karşısında görünce bir an şaşkınlık yaşadı.

Dizlerinin üzerine çökerek usta tiyatrocuya evlenme teklifinde bulunan Doğancan Karakuş tüm set ekibi tarafından alkışlanırken sevilen oyuncu Sinem Kayaoğlu göz yaşlarına hakim olamadı. "KİKİ LANET-İ CİN" filminin deli gelini Sinem Kayaoğlu "Hep duyarım her sanatçının dileği sahnede ölmektir, ben yeni bir hayata KİKİ LANET-İ CİN filminin sahnesi çekilirken başladım" dedi.


Körfez İşbirliği Konseyi, Yönetmen, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:19 Sivaslı ustadan özel kuvvetlere deri kılıf - Haber
11:19 7 yaşındaki Hira Nur'un silahla yaralanması davası'nda Adli Tıp raporu dosyaya girdi - Haber
11:19 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (2) - Haber
11:14 Yüksekova'da kar yağışı - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
10:35 Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor - Haber
10:32 Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez - Haber
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:45 Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 11:27:53