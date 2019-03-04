04 Mart 2019, 16:38
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Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu

Deli Yürek dizisiyle bir döneme damga vuran oyuncu Zeynep Tokuş, yeni mesleği ile şaşırttı. Oyunculuğa devam etmeyen Tokuş, yoga eğitmeni oldu.

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Deli Yürek dizisinde, hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Tokuş bir süredir ekranlardan uzakta. Güzel oyuncu, yeni mesleğiyle oldukça mutlu görünüyor.

YOGA EĞİTİMİ VERİYOR

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, şu sıralar ünlü isimler arasında popüler bir hal alan yoga sporu yapıyor ve de yoga eğitimi veriyor.

YOGA YAPTIĞI ANLARI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü isim Zeynep Tokuş, son zamanlarda ülkemizde popüler hale gelen yoga sporu yaptığı anların fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

ÖĞRENCİLERİ ARASINDA GÖKÇE BAHADIR DA VAR

Zeynep Tokuş'un öğrencileri arasında şarkıcı ve oyuncu Gökçe Bahadır da bulunuyor.

ADETA BÜYÜLÜYOR

Güzel oyuncu fit vücudu ve kıvraklığı ile takipçilerini büyülüyor.

Magazin


YORUMLAR (8)
AHU: Baska kulturlere ne kadar cok merakliyiz ...yoga uzakdogu kulturunde var..bizde namaz,oruc yeterli ..yogaya falan gerek yok..biz japon muyuz ,çinli miyiz.??
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DÜRBÜNLÜ: laiklik sadece yoldan çıkan kadınların işine yaramıştır.kadınların açılıp saçılması Bir toplumun çöktüğünün alameti farikasıdır.
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VATANDAS: 5 vakit namazinizi kilarsaniz ruhunuz da dinlenir gunluk sporunuzu da yapmis olursunuz..ne yogasi yavv..biz de namaz var, oruc var..namaz gunluk egzersize oruc da zayiflamaya iyi gelir
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MEMLEKETİM.: Her gördügünüz sakalliga dede her gördügünüz kadina güzel demeyi birakin.
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GERÇEK: süper kadın
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