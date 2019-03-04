Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Deli Yürek dizisinde, hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Tokuş bir süredir ekranlardan uzakta. Güzel oyuncu, yeni mesleğiyle oldukça mutlu görünüyor.

YOGA EĞİTİMİ VERİYOR

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, şu sıralar ünlü isimler arasında popüler bir hal alan yoga sporu yapıyor ve de yoga eğitimi veriyor.

YOGA YAPTIĞI ANLARI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü isim Zeynep Tokuş, son zamanlarda ülkemizde popüler hale gelen yoga sporu yaptığı anların fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

ÖĞRENCİLERİ ARASINDA GÖKÇE BAHADIR DA VAR

Zeynep Tokuş'un öğrencileri arasında şarkıcı ve oyuncu Gökçe Bahadır da bulunuyor.

ADETA BÜYÜLÜYOR

Güzel oyuncu fit vücudu ve kıvraklığı ile takipçilerini büyülüyor.