Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı
Delice Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
15.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:52
Delice Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Delice Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüse karşı önlemler alarak hijyen çalışmalarını hızlandırdı. İnsanların ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar ve duraklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, birçok ortak kullanım alanını dezenfekte ederek vatandaşların tedirgin olmalarının önüne geçti. Gerçekleştirilen çalışmalara virüs tehdidi atlatılana kadar periyotlar halinde devam edileceği bildirildi.
Vatandaşlar için sağlık tedbirlerini aldıklarını belirten Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, toplu kullanım alanlarında virüs ve bakterilere karşı belediye ekiplerince dezenfekte yaptıklarını söyledi. - KIRIKKALE
Delice Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüse karşı önlemler alarak hijyen çalışmalarını hızlandırdı. İnsanların ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar ve duraklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, birçok ortak kullanım alanını dezenfekte ederek vatandaşların tedirgin olmalarının önüne geçti. Gerçekleştirilen çalışmalara virüs tehdidi atlatılana kadar periyotlar halinde devam edileceği bildirildi.
Vatandaşlar için sağlık tedbirlerini aldıklarını belirten Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, toplu kullanım alanlarında virüs ve bakterilere karşı belediye ekiplerince dezenfekte yaptıklarını söyledi. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Delice, Güncel
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