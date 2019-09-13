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Delice'de yollar asflatlanıyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde ana cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

13.09.2019 14:19Delice'de yollar asflatlanıyor
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde ana cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Merkez mahallelerimizde çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Ekiplerimiz cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplaması yapıyor. Seçimden önce ne söz verdiysek arkasındayız. 5 yıl içerisinde inşallah seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz. Seçim vakti verdiğimiz sözlerin üzerine artılar koyarak, Deliceli kardeşlerimize yeni projeler kazandıracağız. Emeği geçen karayolları çalışanlarımıza, Kırıkkale Belediyesi personellerine ve belediye personelimize gece-gündüz demeden, büyük bir özveri ile çalıştıkları için emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sıcak asfalt ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KIRIKKALE

Turgut Özdem, Kırıkkale, Delice, Güncel

Kaynak: İHA

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