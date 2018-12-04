Deliler Fatih'in Fermanı Filmi 'İyi Ki Varsın Eren' Dedi

04 Aralık 2018 Salı 10:02



04 Aralık 2018 Salı 10:02

Deliler Fatih'in Fermanı filmi, bir galasını da Citiy Center Outlet AVM'de, İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri için düzenledi. Söyleşi ile başlayan gala, başrol oyuncularının öğrenciler ile filmi beraber izlemesiyle devam etti. Film sonrası hatıra resmi çektiren oyuncular, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğrencilerine bir de tavsiyede bulundular.Etkinlik, film öncesi yapılan söyleşi ile başladı. Söyleşiye, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Erdal Dursun, Deliler Fatih'in Fermanı filminin Proje Tasarımcısı aynı zamanda başrol oyuncusu Cem Uçan, diğer oyunculardan Batın Uçan, Baran Öztürk, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri katıldı. Söyleşinin ardından üniversite adına oyunculara plaket taktim edildi. Etkinliğin ardından tüm öğrenciler oyuncular ile ücretsiz olarak filmi izledi. Filmde, 2017 yılında PKK'lıların girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından haince şehit edilen Eren Bülbül' de anıldı. Ölümünden sadece 2 ay önce sosyal medyasına "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" yazmıştı. Tüm salona duygu dolu anlar yaşatan sahne gözyaşlarına sebep oldu. Bir kez daha bu film ile tüm Türkiye iyi ki varsın Eren dedi. Film sonrası öğrenciler, oyuncular ile soru cevap şeklinde sohbet ettiler."Öğrencilerimizin mesleki gelişimi için çok faydalı olacak"Çok önemli bir filme ev sahipliği yaptıklarını söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Erdal Dursun, "Üniversite olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizim için gurur verici. Özellikle üniversitemizin Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri ile film ekibinin, başrol oyuncularının bir araya gelmesi ve tecrübelerini paylaşacak olması öğrencilerimiz için çok kıymetli. Oyuncular ve öğrencilerimiz arasında soru cevap şeklinde bir etkileşim ortamı sağladık bu öğrencilerimizin mesleki gelişimi için de çok faydalı olacak" dedi."Üniversiteli kardeşlerimiz ile bir arada olmak bizi çok daha fazla mutlu ediyor"Yaptıkları söyleşilerde ve galalarda çok yoğun bir program içerisinde olduklarını belirten Deliler Fatih'in Fermanı filminin Proje Tasarımcısı ve aynı zamanda başrol oyuncusu Cem Uçan, "Üniversiteli kardeşlerimiz ile bir arada olmak bizi çok daha fazla mutlu ediyor. Deliler 8 yıllık bir çalışmanın ürünü. Bu zaman zarfında çok detaylı bir araştırma yaptık. Filmin çekim süresi tam 1 yılımızı aldı. Çok gurur duyduğumuz bir hikaye anlattık. Bu ülkenin öz toprağından çıkmış öz çocukların anlattığı bir hikaye. Ecdadlarımızın nasıl birer kahraman olduklarını, tarihi kronoloji sırası ile sizlere ulaştırabilmek bizi çok mutlu ediyor" dedi. Üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Uçan, "Asla hayallerinden vazgeçmesinler, hayallerinin peşinden koşsunlar. Sektörde hangi birimde olurlarsa olsunlar eminim ki bu ülkeye, vatanlarına çok büyük katkıları olacak. Dizi sektöründe veya film sektöründe asla hayallerini bırakmasınlar, inandıkları geleceğin peşinden gitsinler" dedi."Kendilerini ne kadar geliştirirlerse o kadar iyi yerlere gelirler"İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğrencileri ile buluştuğundan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Deliler Fatih'in Fermanı filminin suskun karakteri Batın Uçan, "Duygularımızı burada, öğrenciler ile paylaşmak çok kıymetli. Bugüne kadar ülkede çekilmiş en iyi aksiyon filmi olduğunu düşünüyoruz. İyi bir iş yaptık, çok fazla emek verilen bir iş ortaya koyduk. Bu sadece bizim filmimiz değil tüm ülkenin filmi" dedi. Öğrencilere ve bu işi isteyenlere bir de tavsiyede bulunan Batın Uçan, "Çok çalışmaları gerekiyor. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Her yönden kendilerine bir şeyler katmalarında fayda var. Kendilerini ne kadar geliştirirlerse o kadar iyi yerlere gelirler" diyerek cümlelerini sonlandırdı. - İSTANBUL