"Deliler Fatih'in Fermanı" Filminin Gala Gösterimi Yapıldı

Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'in, Osmanlı Sarayı'na uzanan hayatını anlatan "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin galası Emaar AVM'de yapıldı. Gösterime, sinema ve televizyon dünyasından tanınmış kişiler yoğun ilgi gösterdi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK"

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan başrol oyuncularından Cem Uçan, Sabir, Tenzile ve Cemil Rüstemhanlı'ya teşekkür ederek, filmin hayata geçmesindeki en önemli etkenin bu kişiler olduğunu aktardı. Uçan, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dünya standartlarında bir film çekmeye çalıştık. Tabiri caizse kan, ter, gözyaşıyla çektik. Çok önemli aktör abilerim, arkadaşlarım, aktris dostlarım var. Canla başla, gönülle çalıştık bu işte. Bugüne kadar film, bizim filmimizdi. Şimdiden sonra Türkiye'deki 80 milyonun filmi olacak. Filmimizi onlara emanet ettik. Teveccüh gösterip filmimiz hak ettiği karşılığı görürse inşallah devamında aynı kalibrede iyi projelere imza atmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Cem Uçan

"3 KERE ATTAN DÜŞTÜM"

Filme bir yıl boyunca hazırlandıklarına dikkat çeken Uçan, "Dört ay boyunca tüm aktör arkadaşlarımızla profesyonel bir ekipten aksiyon eğitimi aldık. Çok büyük emek verdik bu filme. Fiziki, zihinsel, duygusal büyük emek verdik. Filmde birçok yaralanmalar yaşandı. Ben 3 kere attan düştüm. Ama bunlar bizi asla yıldırmadı. Çünkü buradaki oyuncu arkadaşlarım da bu filmin sahibiymiş gibi çalıştı." dedi.

İsmail Filiz

"ÖZ KAHRAMANLARIMIZI TEKRAR HATIRLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Oyuncu İsmail Filiz, galaya gelenlere heyecanlarını paylaştıkları için teşekkür ederek, "Deliler tarihin tozlu sayfalarında kalan, bizim gerçek kahramanlarımız. Öz kahramanlarımızı tekrar hatırlatmaya ve Türk seyircisiyle buluşturmaya çalışıyoruz. Cuma günü seyircimizle buluşacağız ve inşallah bu kahramanlara hak ettiği değeri tekrardan vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erkan Petekkaya

ERHAN PETEKKAYA 'VLAD TEPEŞ' ROLÜNDE

"Vlad Tepeş" karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, filmde büyük emek harcandığını belirterek, "Bu filmde en çok emeği geçenler bence teknik ekiptir, makyözdür, kuafördür, set ekibidir, kostümdür. Çünkü filmi izlediğinizde göreceksiniz, her şey çok zordu. Zordu derken şartlar yüzünden değil, iş zordu. Öncelikle bütün teknik ekip arkadaşlarıma ve bu işe emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Enteresan, değişik bir iş yaptık herhalde. İnşallah seyircilerimiz beğenir biz de mutlu oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin Dikinciler

YETKİN DİKİNCİLER: ŞİMDİ SUSMA ZAMANI

"Baba Sultan"ı oynayan Yetkin Dikinciler, sinema yapmanın ve bir hikaye anlatmaya çalışmanın da delilik olduğunu söyleyerek, "Şimdi bu tarafın susma zamanı. Sinema bir ekip işidir. Umuyorum yüreğini koyan bütün ekibin emekleri seyircinin iltifatına layık olur. Hepinize iyi seyirler diliyoruz." dedi.

Nur Fettahoğlu

"GÖRSEL BİR ŞÖLEN İZLEYECEKSİNİZ"

Oyuncu Nur Fettahoğlu da iyi bir iş yaptıklarını dile getirerek, "Görsel bir şölen izleyeceksiniz. Çok heyecanlıyız. Bu heyecanımızı bizimle paylaştığınız için çok mutluyuz İnşallah beğenirsiniz." diye konuştu. "Mübariz" karakterini canlandıran Namık Rüstemhanlı ise çok sevinçli olduklarına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Aslında sadece tarihi anlatan bir film değil. Bugünümüzün de filmi. Çünkü izlerken de göreceksiniz, Trabzon'da şehit olan Eren'imiz (Eren Bülbül), Azerbaycan Karabağ'da şehit olmuş Mübariz İbrahimov gibi insanlarımız da filmde var. Türkiye tarihiyle de sınırlı değil. Anne, babasını, tüm akrabalarını ve yakınlarını gözlerinin önünde kaybeden ve 'Sizi Allah'a şikayet edeceğim' diyen Suriyeli bir çocuğun anısı da var filmde."

FİLMDE YOK YOK

Yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği filmin senaryosunu Mustafa Burak Doğu ile İbrahim Ethem Arslan kaleme aldı. Filmde ayrıca Kamil Güler, Batın Uçan, Serhat Şahin, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Pala, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Rüzgar Aksoy, Gökçe Özyol ve Demet Tuncer de rol aldı. Film, Fatih Sultan Mehmet'in görevlendirdiği "Deliler" adlı askeri birlikte görev yapan bir grubun, Eflak Voyvodası Tepeş'in Osmanlı Cihan Devleti'nin Doğu Avrupa'daki topraklarında yaşayanlara uyguladığı zulmü sona erdirmek üzere gösterdiği mücadelesini ele alıyor.

23 KASIM'DA VİZYONA GİRECEK

Aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, 23 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.