'Deliler' Oyuncuları Bursalı Sinema Severlerle Buluştu

Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Bunun üzerine Fatih'in fermanı ile toplanan Deliler birliğinin Vlad'ın elindeki köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmesinin konu edindiği Deliler Fatih Fermanı' filmi Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen özel gösterimde Bursalı sinema severlerle buluştu. Yapımcılığını Cem Uçan ile Tenzile Rüstemkhanlı'nın üstlendiği, yönetmenliğini ise Osman Kaya'nın yaptığı filmin özel gösterimineOsmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte filmin başrol oyuncularından Cem Uçan, İsmail Filiz, Batın Uçanve Baran Öztürk katıldı.

Korupark AVM Sineması'nda düzenlenen özel gösterim öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Deliler Fatih'in Fermanı filmi geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen gala ile vizyona girdi. Ben de galaya katılarak filmi izleme fırsatı buldum. Sadece Türkiye değil, dünyada ses getiren bir film olmuş. Filmin 1 haftalık sürede çok iyi gişe yaptığını görüyoruz. Sinema sektörü, sosyal ve siyasi hayatı yakından takip ederek önemli mesajlar veriyor. Filmi izlediğimde de bunu gördüm. Bu mesajlar bazı rahatsızlıklar oluşturmuş ki Almanya'da filme kısıtlamalar getirilmiş. Bu kısıtlamalar aslında filmin doğru noktalara temas ettiğini gösteriyor. Çok başarılı bir çalışma olmuş. Türk sineması son yıllarda birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu film de Türk sinemasının çok daha iyi yerlere gelmesinde önemli rol oynayacaktır. Film Bursa'da 3 noktada gösterime girdi. Tüm Bursalı sinemaseverlere mutlaka filmi izlemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Filmin oyuncularından İsmail Filiz de Bursalılar ile buluşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Zorlu bir sürecin ardından filmimiz vizyona girdi. Halkımız da filme büyük ilgi gösteriyor. Bu ilgiden dolayı çok memnunuz. Özellikle Bursalı vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti. Filmin en çok gişe yaptığı iller arasında Bursa'da yer alıyor. Biz de bu ilgiye kayıtsız kalamadık ve Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın daveti ile Bursa'ya gelerek izleyici ile buluştuk. Bursa halkı ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Filmin yapımcısı ve başrol oyuncularından Cem Uçan da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız Mustafa Dündar, sadece bu filmde değil daha önce rol aldığım dizilerde de bizlere destek oldu. Bizleri Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ne davet ederek Bursalı vatandaşlarımızla buluşmamızı sağladı. Bu filmimizde de galaya katılarak yalnız bırakmadı. Türk sineması adına çok önemli bir film çektik. Sinema sektöründe gurur duyulacak bir iş oldu. Almanya'da filme karşı bir kısıtlama oldu. Avukatlar ve İsmail Filiz'in girişimleri ile oradaki sıkıntıları sonlandırmak istiyoruz. Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımız hiç merak etmesinler. 4 milyon Türk vatandaşımız ile filmimizi birlikte izleyeceğiz. En güzel galaları yapacağız. Bursa bizim için çok önemli. Ecdadımızın en önemli mirasıdır Bursa. Filmimize de en fazla ilgiyi gösteren illerden bir tanesi" dedi.

Film gösterimi öncesinde sinema salonunu dolduran vatandaşlar Başkan Dündar ve filmin oyuncularına büyük ilgi göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.