Delinen doğalgaz borusu alev aldı

Delinen doğalgaz borusu alev aldıTOKAT'ta tarihi sokakta belediye ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ekiplerinin gaz hattını kapatmasıyla söndürüldü.Olay, saat 11.30 sıralarında Kabe-i Mescid Mahallesi'nde tarihi evlerin bulunduğu Halit Sokak'ta yaşandı. Tokat Belediyesi ekipleri iş makinesiyle alt yapı çalışması yaptığı sırada önce elektrik kablosunu kopardı. İş makinesinin daha sonra doğalgaz hattını delmesiyle birlikte borudan çıkan gaz alev aldı. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri çağrıldı. Bu sırada civardakiler kısa süreli panik yaşadı. Ekiplerin hatta giden gazı kesmesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, gerekli önlemlerin alınmasıyla altyapı çalışmalarına devam edildi.

Kaynak: DHA