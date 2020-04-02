Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Delinen doğalgaz borusu alev aldı

Delinen doğalgaz borusu alev aldıTOKAT'ta tarihi sokakta belediye ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu yangın çıktı.

02.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:12
Delinen doğalgaz borusu alev aldı
TOKAT'ta tarihi sokakta belediye ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ekiplerinin gaz hattını kapatmasıyla söndürüldü.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kabe-i Mescid Mahallesi'nde tarihi evlerin bulunduğu Halit Sokak'ta yaşandı. Tokat Belediyesi ekipleri iş makinesiyle alt yapı çalışması yaptığı sırada önce elektrik kablosunu kopardı. İş makinesinin daha sonra doğalgaz hattını delmesiyle birlikte borudan çıkan gaz alev aldı. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri çağrıldı. Bu sırada civardakiler kısa süreli panik yaşadı. Ekiplerin hatta giden gazı kesmesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, gerekli önlemlerin alınmasıyla altyapı çalışmalarına devam edildi. Delinen doğalgaz borusu alev aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

Delinen doğalgaz borusu alev aldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Delinen doğalgaz borusu alev aldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara’nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: Erdoğan: "Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz." - Haber 17:00: Vali Dağlı koronavirüs tedbirlerini yerinde inceledi - Haber 16:59: Tokat'ta cezaevi personeli 14 gün süreyle lojmanda izole ediliyor - Haber 16:59: İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - Haber 16:58: Erzurum'da koronavirüsle mücadele kapsamında su sayaçları okunmayacak - Haber 16:52: Son Dakika: Erdoğan, koronavirüs kapsamında belediye başkanları ile yaptığı toplantıda konuşuyor - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler