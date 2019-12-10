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Della Miles, Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da düzenlenen Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyledi.

10.12.2019 23:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:43Della Miles, Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, 'da düzenlenen Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun zaman aynı sahneyi paylaşan ABD'li soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Mevlana Vakfı'nın davetlisi olarak, bugün Konya'da düzenlenen Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katıldı. Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda saat 14.00'te başlayan törende Miles, Uluslararası Mevlana Vakfı Korosu ile birlikte sahne alıp, hoşgörü, barış ve kardeşlik için Türkçe olarak ilahi söyledi. Geçen yıl Müslüman olan ve geçen Eylül ayında Konya'ya gidip, burada ilahi öğrenmek için çalışmalar yapan Miles, Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' isimli ilahileri seslendirdi. Miles, programının ardından yaptığı açıklamada, ilahi okumanın kendisi için farklı bir stil olduğunu belirterek, "Kağıt üzerinde kolay görünse de zordu. Burada olmaktan mutluyum. Burası da artık benim bir evim oldu" dedi.Mevlana'nın 22'nci göbekten torunu Esin Çelebi de Miles'in anma törenine katılıp, ilahi okuması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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