Haberler » Güncel » Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek

Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek

DÜNYACA ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

16.10.2019 19:19Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek
DÜNYACA ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu.

Öğleden sonra beraberinde bir grup ile Akçakale'ye gelen Della Miles, Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklama yaptı. İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi. Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiye'nin bu harekatı desteklenmeli" dedi.Türk askerine destek veren Miles, "Ben sınır ötesinde kardeşim gibi gördüğüm askerlerin bir an önce harekatı başarıyla tamamlayarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.


- Şanlıurfa

Şanlıurfa, Akçakale, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:36 Antalya'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
20:36 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok"
20:34 ÇOMÜ'den eski TBMM Başkanı Kahraman'a fahri doktora
20:34 Jandarma, evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirdi
20:33 Duvar ustası uçuruma yuvarlanan otomobilinde ölü bulundu
20:32 Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın - yeniden
20:30 Annesini darbeden dayısını yaraladı
16.10.2019 20:38:00