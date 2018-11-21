21 Kasım 2018, 20:43
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Delle Alli, 5 Yıldızlı Otelin Fiyatını Duyunca Çılgına Döndü

İngiltere Milli Takımının yıldız isimlerinden Dele Alli, otelin bir gecelik ücretinin 3 bin 370 euro olduğunu öğrenince öfkeden çılgına döndü.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen 22 yaşındaki yıldız futbolcu Dele Alli, İngiltere Milli Takımı'nın Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası 5 yıldızlı bir otelde kutlama yapmak için oda kiralamak istedi ancak otelin bir gecelik ücretinin 3 bin 370 euro olduğunu öğrenmesiyle öfkeden çılgına dönerek çalışanlarla kavga etti.

MÜŞTERİLER TARAFINDAN KAYDA ALINDI

Dele Alli'nin otel çalışanlarıyla lobide yaşadığı tartışma, bazı müşteriler tarafından kameraya alındı ve yıldız oyuncunun hakarete varan cümleler kurduğu kavga sosyal medyada hızla yayıldı. İngiliz taraftarlar ligde haftalık 168 bin 546 euro kazanan genç futbolcunun, 3 bin euroluk otel ücreti için girdiği tartışmayı "utanç verici" olarak yorumladı.

(Yeni Şafak)

Hırvatistan,İngiltere
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:43



YORUMLAR (5)
DANİMARK: İsterse haftada 10 milyon alsın Delle Ali haklı
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TURK: Bızımkıler olsa 50bin euro verirlerdi şımarıklar
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PALA: Otelimi satıyorlar adam haklı
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TYLER: neresi utancc verici savurganlık yapmıyor en azından
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TÜRKİYE: ZENGİN AMA APTAL DEĞİL
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