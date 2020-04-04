Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Deloitte: Otomotiv sektörü birkaç haftalık duruşları kaldırabilir

Dünyanın önde gelen muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı firmalarından Deloitte'in hazırladığı rapora göre, üretimin neredeyse tamamını durduran küresel otomotiv sektörü, "birkaç hafta ile sınırlı kalması durumunda" bu durumu kaldırabilecek durumda.

04.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:47
Deloitte: Otomotiv sektörü birkaç haftalık duruşları kaldırabilir

Dünyanın önde gelen muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı firmalarından Deloitte'in hazırladığı rapora göre, üretimin neredeyse tamamını durduran küresel otomotiv sektörü, "birkaç hafta ile sınırlı kalması durumunda" bu durumu kaldırabilecek durumda.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19'dan etkilenen tüm sektörler kendilerini koruma yolları ararken, otomotiv endüstrisi de bu süreçte gerekli reaksiyonları geliştiriyor. Deloitte, Covid-19 virüs salgınının otomotiv sanayisine olan etkilerini azaltmak için önleyici adımları bir raporla açıkladı.

Deloitte Tüketim Endüstrisi ve Otomotiv Sektör Lideri Özkan Yıldırım, 31 Mart itibariyle tüm dünyada otomotiv üretiminin neredeyse tamamını durduğuna dikkat çekti.

Bu durumun birkaç hafta ile sınırlı kalması durumunda sektörün bunu kaldırabileceğini belirten Özkan, "Sürecin daha da uzaması durumunda ekonomik olarak altından kalkmak zor olacaktır. Birçok devlet ve hükümet salgından önemli düzeyde etkilenen küçük işletme ve bazı önemli endüstrilere yönelik çeşitli yardım ve teşvik paketlerini ya hayata geçirdi ya da geçirmek üzere. Türkiye ihracat ve sanayiinin lokomotifi olan otomotiv de bu kapsamda korunması ve desteklenmesi gereken sektörlerden biri" diye uyardı.

Yılın ilk üç ayındaki satış verilerini de değerlendiren Özkan Yıldırım, Türkiye'de yılın iki ayında geçen yıla göre yüzde 90 artış gösteren otomobil ve hafif ticari araç pazarında, mart ayının sonuna gelindiğinde artış yaklaşık yüzde 40'a kadar gerileme yaşandığını söyledi. Yılın ikinci çeyreğinde ise negatif bir büyüme olması kaçınılmaz olduğunu belirten Özkan, Avrupa'da ise satış ve üretimin bir önceki yıla göre yüzde 70-90 bandında daraldığını ifade etti.

Yıldırım, pandeminin sektör için ne kadar yıkıcı olabileceğini tahmin etmek için henüz erken olduğunu belirtti ve ekledi:

"Maalesef salgın nedeniyle oluşan küresel kriz hepimiz için bilinmeyen sular anlamına geliyor. Sonuçlarının ne kadar yıkıcı olacağını tahmin etmek için çok erken.

"Ancak kesin olan bir şey var ki, otomotiv sektörünün bu salgınla ortaya çıkan çalışma modellerindeki hızlı değişime ayak uydurması için dijital dünyayı kullanarak satış ve satış sonrası deneyimleri geliştirmesi gerekiyor.

"Kısa ve orta vadede; ayakta kalmaya çalışan sektör otonom ve elektrikli araç yatırımlarını yavaşlatmak zorunda kalırken, öte yandan uzaktan hizmetlere olan ihtiyaç dijitalleşme ve bağlantılı araçlara olan yatırımları hızlandıracaktır.

"Uzun dönemde ise, otomotiv endüstrisinin müşteri merkezli bir yaklaşıma doğru dönüşüm göstermesini bekliyoruz.

"Salgın, endüstrinin bütün unsurlarını müşteri deneyiminin nasıl iyileştirileceğine yönelik proaktif olarak düşünmeye ve endüstri içinde dayanışmanın geliştirilmesine yönlendirmektedir.

"Dünya'nın birçok ülkesinde otomotiv şirketleri üretimi durdurdu. Bir süredir araç yerine Covid-19 salgınına karşı sağlık sistemine destek olmak üzere ventilator, maske gibi malzemeler üretiyorlar.

"Toplum için ortak çaba harcayan ve adımlar atan otomotiv endüstrisi gösterdiği bu duruş ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğine ve daha da olgunlaşarak güven vereceğine olan inancı güçlendiriyor."

Sektörü bekleyen riskleri sıralayan endüstri liderleri alınacak önlemlerin merkezine de insan, finansman ve kaynak yönetimini koyuyor.

Bu odak alanlarla ilgili alabilecekleri aksiyonlar ise şöyle:

· Müşteri talebine, müşteri temas noktalarının oluşturulmasına ve iyileştirilmesine odaklanma:

· Salgından korunmada rehberlik, sağlık ve iş güvenliği garantisi sağlama.

· Dijital araçların kullanılması, uzaktan satış hizmeti deneyiminin geliştirilmesi.

· Müşterilerle irtibatın güçlendirilmesi, satış sonrası hizmetlerin artırılması.

· Çalışanı koruma, sağlığını güvence altına alma ve kariyer planlama:

· Çalışanların güvencesini iyileştirme.

· Yetenek gelişimine destek olunması.

· Özellikle piyasadan doğrudan etkilenen perakende kanallarında nakit akışı riskine odaklanma:

· Sektörler arası risklere özellikle dikkat edilerek nakit akışının iyi planlanması.

· Kanallar arası risk stres testi yapılması.

· Satış kanallarına olan desteğin güçlendirilmesi.

· Üretime ve satışa dönük işbirliğini güçlendirme; tedarik zinciri esnekliğini geliştirme

· Üretime ve satışa dönük işbirliğini güçlendirme.

· Arz-talep hızının esnek olarak ayarlanması.

· Türkiye'deki operasyonlar ve genel merkezler arasındaki iletişim.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Deloitte: Otomotiv sektörü birkaç haftalık duruşları kaldırabilir - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:52: Türkiye-Abd İş Konseyi, NY Times Yazarı Thomas Friedman’ı ağırladı - Ekonomi 15:42: Ticaret Bakanı Pekcan'dan temassız ticaret paylaşımı - Ekonomi 15:39: Oda aidat ödemeleri ekim ayına ertelendi - Ekonomi 15:28: DİŞSİAD: Maske satın alırken filtresi ve CE belgesi kontrol edilmeli - Ekonomi 15:27: Solunum cihazlarının ilk partisi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaştı - Ekonomi 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:06: Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek - Ekonomi 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler 12:29: Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi 11:38: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı - Ekonomi