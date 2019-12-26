Haberler » Ekonomi » Delphi Technologies yatırımlarını genişletiyor - Ekonomi

Delphi Technologies yatırımlarını genişletiyor

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, küresel çapta yatırımlarını genişletiyor.

26.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:13 Delphi Technologies yatırımlarını genişletiyor
Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Technologies, küresel çapta yatırımlarını genişletiyor. Bu kapsamda 2018 ve 2019 yıllarında yarım milyar dolardan fazla yatırımda bulunan şirket, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hem elektrik-elektroniğe geçiş hem de dizel yerine daha fazla benzinli bileşen üretimi için kapasite artırımına gidiyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için verimli ve tasarruflu çözümler üreten Delphi Technologies, küresel çapta yatırımlarını genişletiyor. Yapılan açıklamada; araç üreticilerinin dizel iş kolundaki yüzde 25'lere varan üretim performansı azalmaları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren şirket; müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hem elektrik-elektroniğe geçiş hem de dizel yerine daha fazla benzinli bileşen üretimi için kapasite artırımına gidiyor. Otomotiv dünyasında yaşanan bu geçiş sürecini iyi yöneten şirketin, çalışanlarına verdiği eğitimlerle ise bu gelişimi desteklediği belirtildi.

Yaşanan bu değişim kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında yarım milyar dolardan fazla yatırımda bulunan Delphi Technologies; Çin-Suzhou'da yeni bir hizmet binası, Meksika-Reynosa'da tesis yenileme, Polonya-Blonie'de bulunan ve elektronik kontrol üniteleri üreten tesisine de ek yatırımlar gerçekleştirdi. Şirketin, dünyadaki en büyük 5 fabrikası içerisinde yer alan 'deki üretim tesislerinde bulunan AR-GE merkezi yeni bir statü kazandı. Buna göre, İzmir'deki AR-GE merkezi artık Delphi Technologies'in küresel 'Teknoloji Uygulama Merkezleri'nden' birisi olarak görevini sürdürecek. - İSTANBUL

Delphi, İzmir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:12   Piyasalarda gün ortası - Ekonomi
13:10   KAP-DHMİ Atatürk Havalimanı için TAV'a 389 milyon euro tazminat ödeyecek - Ekonomi
13:08   Borsa, 114.000 puanın üzerine çıktı - Ekonomi
13:01   Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
13:00   Savunmada yeni teknolojiler çalıştayda ele alındı - Ekonomi
12:15   Son dakika: Erdoğan: Kanal İstanbul'u gerekirse milli bütçeyle de yaparız - Ekonomi
11:38   80 milyonluk büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayilerin önünde kuyruk oluşturdu - Ekonomi
11:25   Elektrik ve doğal gazda abonelik işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor - Ekonomi
11:06   Güvenlik Korucuları, maaşlarının asgari ücretin altında kalmasını istemiyor - Ekonomi
11:03   Son dakika: Borsa İstanbul 114 bin puanı aşarak rekor tazeledi - Ekonomi
26.12.2019 13:13:51