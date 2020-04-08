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Demba Ba Chelsea'ye Turu Getiriyor

2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ile karşılaşan Chelsea, 3-1 kaybettiği ilk maçın ardından rakibini Stamford Bridge'de ağırladı. İlk yarıda Schürrle'nin golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, oyuna sonradan giren Senegalli forveti Demba Ba'nın 85. dakikada bulduğu golle avantajlı skoru elde etti ve rakibini kupanın dışına iterek yarı finale yükseldi.

08.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:32
2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ile karşılaşan Chelsea , 3-1 kaybettiği ilk maçın ardından rakibini Stamford Bridge'de ağırladı. İlk yarıda Schürrle'nin golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, oyuna sonradan giren Senegalli forveti Demba Ba'nın 85. dakikada bulduğu golle avantajlı skoru elde etti ve rakibini kupanın dışına iterek yarı finale yükseldi. Demba Ba Chelsea’ye Turu Getiriyor

Kaynak: Dugout



Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, Stamford Bridge, Demba Ba, Chelsea, Spor
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