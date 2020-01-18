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Demba Ba Kadıköy'de yok

Malatyaspor maçında sarı kart gören Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Demba Ba, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

18.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:13Demba Ba Kadıköy'de yok
maçında sarı kart gören 'in tecrübeli golcüsü Demba Ba, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelede bir gol kaydeden ve 60. dakikada sarı kart gören İstanbul temsilcisinin tecrübeli forveti Demba Ba cezalı duruma düştü. Senegalli oyuncu, gelecek hafta Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Demba Ba, Malatyaspor mücadelesinin 67. dakikasında yerini Mehmet Topal'a bıraktı. - İSTANBUL

Malatyaspor, Başakşehir, Demba Ba, Spor

Kaynak: İHA

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