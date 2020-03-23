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Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi

Başakşehir formasıyla iki ayrı kulvarda 12 gol, 7 asistlik müthiş performans sergileyen Demba Ba, Beşiktaş'a transfer için haber gönderdi.

23.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:26

Beşiktaş 'ta ilginç bir transfer gelişmesi yaşandı. Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba'nın Siyah-Beyazlı takıma geri dönmek için haber gönderdiği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DE SICAK BAKIYOR

Başakşehir 'de bu sezon müthiş bir performans gösteren Senegalli futbolcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın'la yapılan görüşme sonrasında Demba Ba'nın gelişine çok sıcak baktığı ancak bu transferin maddi boyutlarını araştırdıktan sonra Başakşehir'le masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş taraftarlarıyla özel bir diyaloğu olan Demba Ba Siyah-Beyazlı takımda bir de şampiyonluk yaşadı.

(Sabah)

Demba Ba, transfer için Beşiktaş’a haber gönderdi

Haberin Videosu :

Süper Lig ekibi Başakşehir'in futbolcusu Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
Etiketler : Başakşehir, Demba Ba, Beşiktaş, Spor

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