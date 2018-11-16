16 Kasım 2018, 16:15
»»

Barcelona'nın Yıldızı Dembele, Çöplüğe Çevirdiği Evi Nedeniyle Mahkemelik Oldu

Barcelona'nın yıldızı Ousmane Dembele, Almanya'da oynadığı dönemde evini çöplüğe çevirip çıktığı için mahkemelik oldu.

Barcelona'nın yıldızı Ousmane Dembele büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. 2017 yılında Alman kulübü Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan Dembele'nin arkada çok sıkıntılı bir durum bıraktığı belirlendi.

Bild Gazetesi'nin özel haberinde, 21 yaşındaki yıldızın Dortmund'da yaşadığı evini adeta bir çöp ev gibi bıraktığı ortaya çıktı.

"KAPILARIN ARKASINDA ÖDENMEMİŞ FATURALAR VARDI"

Ev sahibi Gerd Weissenberg'in Bild'e yaptığı açıklamada, "Her yerde poşetler ve çöpler vardı. Evin her yerinde bozulmuş yemekler, yemek artıkları, pis kokular ve kullanılmış plastik şişeler bulduk. Hatta kapıların arkasında halen ödenmemiş faturalar vardı" ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki ev sahibinin, şu anda Barcelona'da oynayan Dembele'ye 20 bin euro tutarında bir tazminat davası açtığı da kaydedildi.

Borussia Dortmund,Barcelona,Dortmund

YORUMLAR (5)
IK: Allah ın ayısı bi temizlik çi tutar insan
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DER DO: Ulan milyonlari aliyor. bitane hizmetci tutsun hergün temizletsin. Ben bunun beynine ediyim.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
343434: görgüsüz adam ahırda yaşar gibi mi yaşamış.
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
ADALET ELBETGELİR: Almanlar mı? Pis domuzlar.
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
  • KARAAMBAR KAMYOCULAR DERNEĞİ BAŞKANI : Adam fransız Almanyada oynadığı dönem diyor. Okuma yazma öğren sonra yorum yap.
    Yayından Kaldır
    1 0