Barcelona'nın Yıldızı Dembele, Çöplüğe Çevirdiği Evi Nedeniyle Mahkemelik Oldu

Barcelona'nın yıldızı Ousmane Dembele büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. 2017 yılında Alman kulübü Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan Dembele'nin arkada çok sıkıntılı bir durum bıraktığı belirlendi.

Bild Gazetesi'nin özel haberinde, 21 yaşındaki yıldızın Dortmund'da yaşadığı evini adeta bir çöp ev gibi bıraktığı ortaya çıktı.

"KAPILARIN ARKASINDA ÖDENMEMİŞ FATURALAR VARDI"

Ev sahibi Gerd Weissenberg'in Bild'e yaptığı açıklamada, "Her yerde poşetler ve çöpler vardı. Evin her yerinde bozulmuş yemekler, yemek artıkları, pis kokular ve kullanılmış plastik şişeler bulduk. Hatta kapıların arkasında halen ödenmemiş faturalar vardı" ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki ev sahibinin, şu anda Barcelona'da oynayan Dembele'ye 20 bin euro tutarında bir tazminat davası açtığı da kaydedildi.