Demet Akalın, 2018 Yılının Son 6 Ayında Magazin Camiasında En Çok Konuşulan İsim Oldu

Geçtiğimiz günlerde bir internet sayfası tarafından yapılan ankette 'En dobra' isim seçilen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu sefer de www.habermetre.com'un verilerine göre magazin dünyasında en çok haberi yapılan ismi oldu.

EN ÇOK HABERİ YAPILAN İSİM OLDU

Sivri dili ve olaylı özel hayatıyla bilinen Demet Akalın, 2018 yılının son 6 ayında en çok konuşulan isimlerinin başında yer aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında 6,5 yıllık eşi Okan Kurt'la kızı Hira varken evine icra geldiği için tek celsede boşanarak 2 ay sonra yeniden barıştı. Her yaptığı ayrı bir olay olan Demet Akalın, Habermetre'nin verdiği verilere göre 22 bin 756 haberde adı geçerek ülke genelinde en çok haberi yapılan isim oldu.

ALİŞAN VE ALEYNA TAKİP ETTİ

Demet Akalın'ı 16 bin 529 haberle Alişan ve 14 bin 161 haberle Aleyna Tilki takip etti.

Aleyna Tilki

Buse Varol ve Alişan