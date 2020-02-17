Demet Akalın Alişan'ın oğluna 10'u bir yerde bakıcısına ise tektaş yüzük hediye etti

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un bebekleri Burak 1. yaşına girdi. Oğluna muhteşem bir doğum günü partisi düzenleyen Alişan'a en ilginç hediye ise yıllar sonra barıştığı Demet Akalın'dan geldi.

200 BİN TL'LİK PARTİ

Ünlü çift, bebeklerinin ilk yaşını evlendikleri otelde 200 bin TL değerinde bir doğum günü partisi düzenledi. Çocuklar için oyun bahçesine dönüştürülen mekanda Mickey Mouse'lu oyun alanları, kaydırak, langırt, boğa güreşi ve animatörler yer aldı. Bir ara sahneye çıkan Alişan ve Buse Varol, oğullarına yazdıkları şarkıyı seslendirdi.

DEMET 10'U BİR YERDE ALDI

Partiye damga vuran an ise Alişan'ın yıllar sonra barıştığı Demet Akalın'ın hediyesi oldu. Akalın, 'yeğenim' diyerek sevdiği Burak bebek için Alişan'a 10'u bir yerde takarken bebeğin bakıcısı Maria'ya da tektaş yüzük hediye etti. Eğlenceli anlarıyla dikkat çeken Demet Akalın, kendisini bekleyen muhabirlere de "Alişan, Kylie Jenner'ın kızı Stormy'nin partisini gölgede bırakmış. Benim seneye bunu geçmem lazım" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Alişan ve Buse Varol'un düzenlediği partide ünlü akını yaşandı. Doğum gününe Hakan-Gizem Hatipoğlu çift, Özlem Yıldız, Selin Ciğerci, Çağla Şıkel ve Aslıhan Hünel gibi isimler gitti. Burak bebeğe partiye katılanlardan sayısız oyuncak, kıyafet ve 3 adet akülü araba hediye geldi.