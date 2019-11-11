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Demet Akalın, bir hayranının 2. çocuk sorusunu yanıtladı: Artık yapamam

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir takipçisinin 2. çocuk sorusuna yanıt verdi. "Yap Hira'ya bir kardeş" diyen takipçisine Akalın, yaşının geçtiğini belirterek, "Artık yapamam" cevabını verdi.

11.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:30

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nisan 2012'de Okan Kurt ile dünyaevine girmişti. Şubat 2014'te kızları Hirayı kucağına alan çift, geçen yıl ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

ANNELİK DÜŞÜNCESİ DEĞİŞTİ

Ayrılsalar da ilişkilerini sürdürmeye devam eden çift, 2. çocuk sorularına hep olumlu yanıt veriyordu. Ancak Akalın, takipçisine verdiği son cevapla düşüncesinin değiştiğini gösterdi.

"YAPAMAM ARTIK"

"Yap Hira'ya bir kardeş" diyen takipçisine yaşının geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Kız geçeli çok oldu. Artık yapamam." dedi.

Demet Akalın, bir hayranının 2. çocuk sorusunu yanıtladı: Artık yapamam

Demet Akalın, Okan Kurt, Anne, Magazin


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