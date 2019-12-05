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Demet Akalın, Ceren Özdemir'in katilinin cezaevi firarisi olmasına öfke kustu: Değil çarşı izni, oksijen almasına bile gerek yok

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Bu haberi öğrenen Demet Akalın, sosyal medya hesabından öfke kusarak "Onun oksijen almasına bile gerek yok" dedi.

05.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:10

Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde göğsü ve karnından bıçaklandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in canına kıyan katil zanlısı Özgür A.'nın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki Özdemir'i öldüren kişinin cezaevi firarisi olduğunu öğrenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Bir katilin değil çarşı izni, oksijen almasına bile gerek yok" diyerek ateş püskürdü.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.

"GİTTİ GÜL GİBİ KIZ"

Ceren Özdemir'in canına kıyan kişinin cezaevi firarisini öldüren kişi olduğunu öğrenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'yi yasa boğan olaya sessiz kalamadı. Katil zanlısına ateş püsküren Akalın, "Bir katilin değil çarşı izni oksijen almasına bile gerek yok! Al işte gitti gül gibi kız... Anne olacak, okul açıp bir sürü öğrencisi olacaktı olacaktı da yaşayacaktı... Soysuz dışarıda olmasaydı." dedi.

NE OLMUŞTU?

Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısının Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde, "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.


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Ceren Özdemir, Demet Akalın, Ordu, Magazin, Güncel


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