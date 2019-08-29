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Demet Akalın, cinsel tercihini değiştiren Neslihan Doğrusöz'e destek oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, cinsel yönelimini değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün yeni sakallı halini çok beğendiğini söyleyerek Doğrusöz'ü kararında destekledi.

29.08.2019 14:27

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsel tercihini değiştirdi. Son olarak sakal eklettirerek ve Neslihan olan adını Doruk olarak değiştiren Doğrusöz'e bir destek de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

"ACAYİP YAKIŞIKLI"

Giyim tarzını tamamen değiştiren, vücudunun bir kısmını dövmeyle kaplatan Doğrusöz, son olarak sakal ve bıyık eklettirdi. Instagram hesabın son halinin fotoğrafını paylaşarak adını da Doruk olarak değiştirdiğini söyleyen Doğrusöz'e destek mesajları yağdı. Yeni adıyla Doruk Doğrusöz'e bir destek de sivri çıkışlarıyla tanınan şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Doğrusöz için "Özgürce hissettiğin gibi. Acayip de yakışıklı" yorumunu yaptı.

"NASIL MUTLU ETTİNİZ BENİ"

Demet Akalın'ın yorumunu kalp içine alarak Instagram hesabından yayınlayan Doruk Doğrusöz, "Nasıl mutlu ettiniz beni bilseniz" dedi.

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Demet Akalın, cinsel tercihini değiştiren Neslihan Doğrusöz'e destek oldu

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YORUMLAR (14)
6.FİLO: Neslihan Bey arkadaşlarınla okey oynamaya dostlar kıraathanesine gidebilir misin
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..: durumları normalleştırıyolar ya ne kadar ıgrenc bır durum nasıl normal gıbı davranıyorlar anlamıyorum. . .
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MELİS: yav sizene. bende dorukla beraber olmak isterim. gayet çekici olmuş
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SELCUKBEEEYY: demet hanım merak edıyorum ask yasarmıydınız?
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RİDVAN: cinsioyet degistirdide ne bu kilik kiyafet dögmeler tam bir esrarkes tipi piskoloji normL DEGIL
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SABIR: demet bi git artık ya
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DEMET: tamam gidiyom abi. . .
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DENİXS BİZ: Bi kere allah bu gibi insanlara lanet etmiş ebedi cehennem de kalacaklar allah ıslah ettsin
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İNŞAAT USTASI: Nerden biliyorsun
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GVX: Tamam demetcim ilk test sürüşünü yaparsınız.
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