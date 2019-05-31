Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Son olarak bir annenin verdiği ilacı içmeyen kızına şiddet uygulamasıyla alakalı konuşan Akalın, çocuğa şiddet ve istismarın artmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmak istediğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANINA MEKTUP YAZACAĞIM"

Çocuklara yapılan istismar ve şiddete tahammülünün olmadığını belirten Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Ecrin'in katili falan bulunması sinir krizi geçiriyorum. Cumhurbaşkanına mektup yazmayı düşünüyorum. Bunda 8-9 ay önce çocuk ölümleri için biz Adalet Bakanlığı'na gitmiştik Nadide Sultan falan. Bize bir günde randevu verdiler atlatık Ankara'ya gittik. Bütün danışmanlarını çağırdı, adamlar ellerinde dosyalarla geldi. Bize brifing verdiler. Sonuç olarak bizim Avrupa birliğine girmemiz için ne kadar idam istiyoruz desek de boşuna.

"BEBEKLERİN HAKKI NE OLACAK?"

Katillerin de bir insan hakları varmış peki ölen bebeklerin hakkı ne olacak? Adalet Bakanı o gün Aile Bakanını da aradı. Mavi de gözlü biri o kadar inandım ki Adalet Bakanımıza hala da çok inanıyorum. Bu cezaların hızlanacağına da inanıyorum. Ama idam gelmeyecek onu da söyleyeyim yani. İnsanlar kimyasal hadımdan bahsetti ama onda bile hep katilleri düşünen insan hakları devreye giriyor.