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Demet Akalın'dan "27 yaşında mısın?" diyen takipçisine bedava bilet jesti!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kendisine yaşı üzerinden iltifat eden takipçisine bedava sahne bileti alarak jest yaptı.

30.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:06

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla oldukça etkileşim halinde olan ve takipçilerinin yazdığı neredeyse her yoruma cevap veren Demet Akalın, kendisine iltifat eden bir takipçisini bedava biletle ödüllendirdi.

FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENİLDİ

47 yaşındaki şarkıcı hesabı kadar hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Akalın, geçtiğimiz akşam sunucu Özlem yıldızın çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

HAYRANINI ÖDÜLLENDİRDİ

Akalın fotoğrafını paylaşır paylaşmaz binlerce takipçisinden yorum yağdı. Çoğunlukla olumlu yorum alan Akalın, gelen "Genç görünüyorsun" yorumlarını gördükçe mutlu oldu. Hatta ünlü şarkıcı hızını alamayıp," Abla sen 27 yaşında mısın?" yorumunu yapan takipçisine kendisini dinlemesi için bedava bilet jesti yaptı. Akalın takipçisinin iltifatına karşılık "Sana sahne ısmarlıyorum. Yarın sevgilini al gel, şifre DM'de" diyerek karşılık verdi.

MURAT BOZ İLE TANIŞMAK İSTEYEN HAYRANINA SÜRPRİZ

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da bir alışveriş merkezindeki Otizme Destek EsFest Etkinliği'nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, yakından ilgilendiği down sendromlu kadın hayranının şarkıcı Murat Bozu çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u aradı. Down sendromlu kadını, Boz ile telefonda görüştüren Akalın, bu hareketiyle takdir topladı.

Demet Akalın'dan

Demet Akalın, Instagram, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
12345:BU KADIN TÜRKÇE''Yİ ÖĞRENEMEDEN GÖÇÜP GİDECEK.
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