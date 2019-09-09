Demet Akalın'dan A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanına dikkat çeken yorum: Keşke Türk olsaydı

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı konuk etti. Ankara Spor Salonu'nda oynana mücadeleyi Sırbistan setlerde 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Maçı izleyen şarkıcı Demet Akalın'ın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti hakkında attığı tweet ise sosyal medyada kısa sürede olay yarattı.

"KOÇUMUZ NİYE TÜRK DEĞİL"

Maçı evinden takip eden Demet Akalın, Twitter hesabından maçla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Demet Akalın, "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik" mesajını gönderirken, tweetin altına tepkiler yağdı.

DEMET'E TEPKİ GÖSTERDİLER

Uluslararası ve ulusal arenada birçok şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin başarılı kariyerini bilenler Demet Akalın'a tepki gösterdi.

İşte Demet Akalın'a gelen bazı tepkiler: