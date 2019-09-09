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Demet Akalın'dan A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanına dikkat çeken yorum: Keşke Türk olsaydı

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan karşısında muhteşem bir mücadele veren milli takımımız maçı beşinci sette kaybetti. Maçı izleyen Demet Akalın ise "Koçumuz Türk olsa kaybetmezdik" diyerek olay yarattı.

09.09.2019 10:09

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı konuk etti. Ankara Spor Salonu'nda oynana mücadeleyi Sırbistan setlerde 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Maçı izleyen şarkıcı Demet Akalın'ın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti hakkında attığı tweet ise sosyal medyada kısa sürede olay yarattı.

"KOÇUMUZ NİYE TÜRK DEĞİL"

Maçı evinden takip eden Demet Akalın, Twitter hesabından maçla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Demet Akalın, "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik" mesajını gönderirken, tweetin altına tepkiler yağdı.

DEMET'E TEPKİ GÖSTERDİLER

Uluslararası ve ulusal arenada birçok şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin başarılı kariyerini bilenler Demet Akalın'a tepki gösterdi.

İşte Demet Akalın'a gelen bazı tepkiler:

A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu

Demet Akalın'dan A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanına dikkat çeken yorum: Keşke Türk olsaydı

Demet Akalın, voleybol, Magazin, Spor

YORUMLAR (21)
TADES: filenin sultanlarını kutlarım ama kendi öz evlatlarımıza sahip çıkalım bu işi daha güzel yapacak yerli hocalarımız var onlara şans tanıyalım
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-ÜÇ HİLAL -: Çıkın takipten kardeşim. . Takipçi sayısı nedeniyle yazdığı gündem oluyor. . Onu, hem tepelere taşıyoruz hem de abuk subuk twettlerine kızıyoruz. Gidin; örf adetlerimize, eğitime, değerlerimize, gençlerimize vs. yararlı sayfaları takip edin ve destekleyin. . Önce özeleştiri. . . !!!
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GERCEKCİ: cok dogru demis italyanlara hic güvenmedim zaten.
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ADINIZI YAZIN: Sende biraz daha akıllı olsaydın daha çok seyreder daha çok dinlerdik.
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BİR ZAMANLAR ANADOLU: İki siyasi güzelleme ve sonra borcunuzu soran eden yok,garibanda 5-10 bin borcu için icrada!
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YETMİŞÜÇ: Demet Allah senin de belanı versin de kurtulalım senden
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BURHAN ...: Bu kimya . . . ?Yüzünden tanıyamadım. . ?
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ZARGANAX: Kendi aile albümüne bak, oradan tanırsın belki. . .
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REDKİT: EMBESİL DEMET. .
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YAHYA: demet gerizekalısı
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