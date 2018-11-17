Demet Akalın'dan Çökmüş Yorumu Yapan Takipçisine: Yuvan Dağılmasın

Sosyal medyadaki takipçilerinin yorumlarını dikkate alan ve zaman zaman yanıt veren şarkıcı Demet Akalın, kendisi hakkında yapılan 'yüzü çökmüş' yorumuna yanıt verdi.

Demet Akalın'ın sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafına 'Yüzü çökmüş resmen yaşlılıktan mı' yazan bir kullanıcıya yanıt veren Demet Akalın: "Sen kazık çakıcan! Allah sana benim yaşadığım acıları yaşatmasın yuvan dağılmasın benim temennim böyle de sen ne dersen de" yazdı.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın'ın Okan Kurt ile olan mutlu evliliği, Okan Kurt'un maddi sorunları nedeniyle gerilmiş, Kurt'un borçları nedeniyle çiftin evine haciz gelmişti. Demet Akalın, haciz şokundan sonra boşanma kararı alarak Okan Kurt ile tek celsede yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz günlerde 'Okan'ı özlüyorum' açıklaması yapan Akalın'ın evliliğinin bitmesinden sonra toparlanamadığı konuşuluyor.