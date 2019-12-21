Haberler » Magazin » Demet Akalın'dan Doğa Koleji çıkışı: Öğretmenlerin maaşını ben ödeyeceğim - Magazin

Demet Akalın'dan Doğa Koleji çıkışı: Öğretmenlerin maaşını ben ödeyeceğim

Kızı Hira'yla bir alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Akalın, Doğa Koleji'nin öğretmenlerine maaş ödeyememesiyle alakalı "Öğretmenin parasını ben ödeyeceğim" diyerek ilginç bir çıkışta bulundu.

21.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:40

Son bir yıldır büyük ekonomik kriz içinde olan Doğa Koleji bünyesinde çalışan öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesi ile dersi bıraktı. Satışı gündemde olan Doğa Koleji'nde kızı okuyan şarkıcı Demet Akalın ise yaşanan sıkıntılara sessiz kalamadı.

"ÖĞRETMENİN PARASINI BEN ÖDEYECEĞİM"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın önceki gün kızı Hira ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Akalın, satışı gündemde olan Doğa Koleji hakkında da konuştu. Kızı Doğa Koleji'nde okuyan Akalın, yaşanan sıkıntılara isyan ederek "Hira, hasta olduğu için okula gitmedi. Eğitim devam ediyor ama can sıkıcı bir durum. Öğretmenler maaşlarını 3 aydır alamıyorlarmış. Biz 1-2 arkadaşımla aşağıdaki odayı sınıf yapacağız. Öğretmenin parasını ben ödeyeceğim. Valla ciddi ciddi düşünüyorum artık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Doğa Kolej'inde maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplandı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girdi.

Ekim ayından bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediklerini belirten öğretmenler, "Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz" talebinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın izlemeye aldığı Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzalar atıldı.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Demet Akalın'dan Doğa Koleji çıkışı: Öğretmenlerin maaşını ben ödeyeceğim

Demet Akalın, Doğa Koleji, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (3)
ADINIZI YAZIN: hadi senin paran var reklam yaptın burslu okuyan minikler ne olacak diğer öğrenciler ne olacak öğretmenler ne olacak kendini düşünüyorsun demet
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KISKANILIYORUZ: Yapmayın Hanımefendi, ekonomi çook eyi. . Para mı ? Çook. . Çılgınlıklar peşindeyiz. . Milyonlarca misafir besliyoruz. . OKUL-ÖĞRETMEN için bozuk para yook. Çocuklar bu sene dinlensin. .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENİ: Demet hanım, siz gerçekten bu şekilde mi ifade ettiniz?Öğretmenin parasını ben ödeyeceğim de ne demek? sen kimsin ki ?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:09   Ünlü model Didem Soydan, ilk öpüşme anısını anlattı - Magazin
15:39   Burcu Esmersoy: "En büyük hayalim kız çocuklarını okutmak" - Magazin
15:39   Deniz Başar ve Başak Dizer Tatlıtuğ trendlerini okurlarla paylaştı - Magazin
15:39   Murat Yıldırım "Ramo"nun mahallesindeki kadınlarla buluştu - Magazin
15:39   Ünlü şarkıcı Yalın smokinle sahne aldı - Magazin
15:35   Demet Akalın'dan Doğa Koleji çıkışı: Öğretmenlerin maaşını ben ödeyeceğim - Magazin
14:51   Oyuncu Zeynep Koçak babasını kaybetti - Magazin
12:14   11 aylık bebeğiyle ortada kalan 19 yaşındaki kadına hayırseverlerden ev sürprizi - Magazin
11:57   Didem Soydan'ın göğüs dekolteli kıyafeti görenleri şaşı etti - Magazin
21.12.2019 16:12:38