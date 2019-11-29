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Demet Akalın'dan down sendromlu hayranına 'Murat Boz' jesti

ŞARKICI Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği Bursa'da down sendromlu kadını, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek, gönlünü aldı.

29.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:09Demet Akalın'dan down sendromlu hayranına 'Murat Boz' jesti

ŞARKICI Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği 'da down sendromlu kadını, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek, gönlünü aldı.

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki 'Otizme Destek EsFest Etkinliği'nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sanatçı, yakından ilgilendiği down sendromlu kadın hayranının şarkıcı Murat Boz'u çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u aradı. Down sendromlu kadını, Boz ile telefonda görüştüren Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi.



Demet Akalın, Murat Boz, Bursa, Magazin

Kaynak: DHA

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