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Demet Akalın, down sendromlu hayranını kırmadı! Murat Boz ile telefonda görüştürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Otizme Destek amacıyla geldiği Bursa'da sevenleriyle buluştu. Down sendromlu kadın hayranının şarkıcı Murat Boz'u çok sevdiğini söylemesi üzerine Akalın, hayranını Murat Boz ile telefondan görüştürdü.

29.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:10

Şarkıcı Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği 'da down sendromlu kadını, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek, gönlünü aldı.

MURAT BOZ İLE TANIŞMAK İSTEYEN HAYRANINA SÜRPRİZ

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki Otizme Destek EsFest Etkinliği'nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sanatçı, yakından ilgilendiği down sendromlu kadın hayranının şarkıcı Murat Bozu çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u aradı. Down sendromlu kadını, Boz ile telefonda görüştüren Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi.

Demet Akalın, down sendromlu hayranını kırmadı! Murat Boz ile telefonda görüştürdü

Demet Akalın, Murat Boz, Bursa, Magazin


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