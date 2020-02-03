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Demet Akalın ve Fatih Ürek arasındaki gerginlik artıyor: Sizler evladıma beddua ettiniz

Bir süredir küs olan Fatih Ürek ve Demet Akalın arasındaki gerilim giderek artıyor. Fatih Ürek, ablasının cenazesine gelmediği için tepki koyduğu Demet Akalın'a "Dedikoducu. Kafasında tilkiler dolaşıyor" derken, Demet Akalın da "Tatile götürdüm arkamdan dedikodu yaptın, çocuğuma beddua ettin" yanıtını verdi.

03.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:35

Aylardır görüşmeyen Fatih Ürek ve Demet Akalın birbirlerine 'kavgada söylenmeyecek' sözler sarf etti… 2. Sayfa programına katılan Ürek, Akalın'ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve "Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama gelmedi. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet" diyerek ateş püskürdü. Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz.

"SÜREKLİ DEDİKODU YAPIYOR"

Fatiğh Ürek daha önce verdiği bir röportajda da Demet Akalın'ın 'Dedikoducu' olduğunu dile getirmiş ve "Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" demişti.

"GÖTÜRDÜĞÜM TATİLDE DEDİKODUMU YAPTIN"

Demet Akalın, Fatih Ürek'in bu sözleri üzerine Instagram'dan bir yorum yaptı.

"Tilki??? O senin işindir" diyen Akalın, Ürek'e şöyle cevap verdi: "Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bi söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!!!"

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Fatih Ürek, ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği Demet Akalın'ı 'dedikoducu' deyip eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Ablasını kaybettiği süreçte 'Demet Akalın'ın sizi taziye için aramaması üzdü mü?" sorusuna Ürek, "Arayabilirdi ama aramadı. Etrafındakiler çok şey söyledi aramamasına. Neden aramadı diyorlar, zira Türkiye'nin tüm starları beni aradı. Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Sibel Can, Bülent Ersoy hepsi aradı, o da bir starsa araması gerekirdi" diye konuşmuştu.

Fatih Ürek: Demet dedikodu yapıyorFatih Ürek: Demet dedikodu yapıyor

Demet Akalın ve Fatih Ürek arasındaki gerginlik artıyor: Sizler evladıma beddua ettiniz

Demet Akalın, Fatih Ürek, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
UCUBE:Demet, çok pis kızmış olmalı ki Story yazarken bile karma çorman yazmış harfleri. ;)) Bunların şu haline resmen gülüyorum başka da bir şey demiyorum. O yüzden sizlerde gülün geçin, barışırlar yani boşuna tantana işte. :))
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A:türkçe öğretsin biri şuna
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SAKARYALI HATUN:Güzel dilimizi, katletti gerçekten!..
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ŞAKİR:Bu tip kavgalar niye televizyona taşınmıyor canlı canlı izlesek çay çekirdek iyi gider
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SAKARYALI HATUN:Ben, gerçek Sakaryalı hatunum. Avni, değilim. :((
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ŞAKİR:Ula 1,5 Avni sanada çay yok..!!
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ŞAKİR:Ben çay sevmiyom
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SAKARYALI HATUN:Şakir,e çay yok! :)
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SALDIRAY ABİ:BUNLAR ACABA HANGİ DÜNYA VATANDAŞILAR?YANİ TEK DERDİMİZ DEMET İLE FATİHİN KAVGASIMI?SİYASET HABERLEREDE YORUM YAPMA HAKKIMIZ OLSUN.
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LAZOSKİ:Demet gercekten sıktın
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