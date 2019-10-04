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Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler: Yazık ona

Hadise için "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın, bu sefer de Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşmasına gönderme yaptı. Akalın Hadise için "Ay yazık ona günah valla. Ben araştırdım onu milyoncuk bile değil." dedi.

04.10.2019 14:28

Daha önce Hadise için "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın, bu kez de şarkıcıyı takipçi sayısından vurdu. Dün akşam Okan Kurt ile Etiler'de görüntülenen Akalın, muhabirlerin Hadise'nin Instagram'da 10 milyona ulaşması hakkında zehir zemberek sözler söyledi.

"AY YAZIK ONA"

Gelenekselleşen hayran buluşmasını gerçekleştirdikten sonra mekanda çıkarken görüntülenen Demet Akalın, Hadise'yle arasında yaşanacak olan polemiğin fitilini ateşledi. Muhabirlerin Hadise'nin Instagram'da 10 milyon olmasını hatırlatınca konuşan Akalın, "Ay yazık ona günah valla. Ben araştırdım onu milyoncuk bile değil. Bıraksın milyonu falan zaten kocası da yok milyonu da yok" dedi.

10 MİLYON OLUŞUNU KUTLAMIŞTI

Hadise, geçtiğimiz günlerde "Senin 10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?" diyerek sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamıştı. Akalın ise bir araştırma yaptırdığını ve Hadise'nin Instagram'da gerçekten 10 milyon takipçisi olmadığını iddia etti. Hadise'nin Demet Akalın'ın bu açıklamasına ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu. Öte yandan Demet Akalın'ın Instagram'da 8,4 milyon takipçisi bulunuyor.

Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler: Yazık ona

Demet Akalın, Okan Kurt, Instagram, Hadise, Magazin


YORUMLAR(26)
ECE:niye yazık olsun hadiseye dinlersin dinlemezsin ama hadise donanımlı sesi güzel sanatçı demete 100 basar
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1 0
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Ne kadar ayıp biz senin İbrahim Kutluayin peşinden nasıl koştuğunu iyi biliriz hiç ağzımızı aciyormuyuz
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İVEET:Araştırman sibernetik termolojisyen konuştu
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DEMEÇ:Araştırmış bak, analist sibernetik bilgimatik
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SİLİFKELİ3:Bence evlenmeli ;)
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1 0
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BİRİ:MAHALLE KARISI GİBİSİN DEMET SENİ HİÇ SEVMİYORUM
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HADISE KADIN:HADISE SENIN GIBILERLE MUHATAP OLMAZ BIR KERE - AGZINI BOZMAYACAKTIR- SENDE ISINLE GÜDEM OL DEMET
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20 5
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MİĞDEMİZ BULANDI MİLLET OLARAK:HADİSE HANGİ İŞİYLE GÜNDEM OLUYOR TÜRK MİLLETİ BUNU MERAK EDİYOR SOYUNMAYI İŞ SANIYORSANIZ CİCİŞLER DE HANİFEDE SOYUNUYOR
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6 10
MERVE:instagramına yorum yapabilir ama kocası yok falan demek hadsizlik. Demet sende varda noluyor, milletin gözü önünde katakulli yaptınız borç ödememek için boşandınız milyonların içinde yüzerken iyi. Çok hadsiz ve bayağğ bir kadınsın Demet
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24 1
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BURCU:bunları söylemiş olamaz ya, çok çirkin sözler. herkesin kocası karısı olmak zorunda mı herşey Allahın elinde çok kibirlendiğiniz hava attığınız şeyleri alıverir elinizden kalırsınız dımdızlak
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21 0
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