Demet Akalın'dan "Hira kaçırılmış olabilir mi?" sorusuna cevap

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, bir takipçisinin fotoğraf paylaşarak "Hira'yı kaçırmış olabilirler mi?" mesajına cevap verdi.

TAKİPÇİLERİNİ CEVAPSIZ BIRAKMIYOR

Programındaki yoğunluğa rağmen sosyal medyada da oldukça aktif olan şarkıcı Demet Akalın, takipçilerinden gelen mesajların büyük çoğunluğuna karşılık vermeye özen gösteriyor.

HİRA'YA BENZETTİ

Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından metroda çektiği ve Demet Akalın'ın kızı Hira'ya benzettiği çocuğun fotoğrafını şarkıcıyı da etiketleyerek paylaştı.

"BENZİYOR"

Demet Akalın da bu gönderiye "Büyük bu ama benziyor" cevabını verdi.