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Demet Akalın'dan "Hira kaçırılmış olabilir mi?" sorusuna cevap

Demet Akalın, sosyal medya hesabından kendisine gelen "Hira'yı kaçırmış olabilirler mi?" sorusu ile karşı karşıya kaldı. Akalın takipçisinin kızı Hira'ya benzettiği fotoğrafına "Büyük ama benziyor" cevabını verdi.

01.08.2019 16:43
Demet Akalın'dan

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, bir takipçisinin fotoğraf paylaşarak "Hira'yı kaçırmış olabilirler mi?" mesajına cevap verdi.

TAKİPÇİLERİNİ CEVAPSIZ BIRAKMIYOR

Programındaki yoğunluğa rağmen sosyal medyada da oldukça aktif olan şarkıcı Demet Akalın, takipçilerinden gelen mesajların büyük çoğunluğuna karşılık vermeye özen gösteriyor.

HİRA'YA BENZETTİ

Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından metroda çektiği ve Demet Akalın'ın kızı Hira'ya benzettiği çocuğun fotoğrafını şarkıcıyı da etiketleyerek paylaştı.

"BENZİYOR"

Demet Akalın da bu gönderiye "Büyük bu ama benziyor" cevabını verdi.


Demet Akalın, Magazin

YORUMLAR (6)
ANNESİNİ TANIDIYSA OLAĞAN BİR DURUM: Bu nasıl bir insan deyip kendi kaçmıştır
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FUTBOLSEVER: VALLAHİ-BİLLAHİ, BUNLARDAN '' KICIK, Almaya Başladım.
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İMLA KURALLARI: Türkçemizde,benzio diye bir kelime yok benziyor kelimesi var.
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NOKTA.: hahaha mal dürbünlü kendi yorumuna kendi cevap veriyor kereste
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NOKTALAMA İŞARETLERİ: Bu işaretlerin de nasıl kullanılacağına dikkat etmelisiniz. Boş yere bilmişlik taslamayın.
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