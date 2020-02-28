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Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur

İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından Türkiye, AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alarak kapıları açtı. Bu karar hakkında paylaşım yapan Demet Akalın ise "Her şey bedava! Gidecekler" dedi.

28.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:07

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Saldırı sonrası karar veren , AB'ye gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı. Bu duruma ilk yorum ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

"HER ŞEY BEDAVA, GİDECEKLER"

Sınır kapılarının açıldığı öğrenen binlerce mülteci, taksi ve otobüslerle Yunanistan ile Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti. Bu sosyal medyaya düşünce bir takipçisine cevap Demet Akalın, "İnşallah doğrudur" dedi. Akalın aynı kullanıcının "Gidecekler açılırsa" demesinin üzerine ise "Her şey bedava! Gidecekler" yanıtını verdi.

MÜLTECİLER, SINIRA AKIN EDİYOR

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin hemen ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki mülteciler gece saatlerinden itibaren sınır kapılarına ve kaçak geçiş noktalarına akın etti. İstanbul'da yaşayan mülteciler sabahın erken saatlerinden itibaren taksi ve minibüslerle sınır bölgelerine hareket etmeye başladı.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu. Esed rejimine verdiği destek ile bilinen Rusya ise "Hava saldırısında Rus uçakları yer almadı" açıklamasını yaptı.

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Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur

Avrupa Birliği, Demet Akalın, Türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (53)
ÜZGÜN:gidenlere bir bakın hepside çıta gibi delikanlılar başka söze gerek yok siz anladınız. olan bizim mehmetimize oluyor mehmetler şehit oluyor süriyelilere de vatandaşlık veriliyor .
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AAA...:türkiyenin onlara yaptığı iyiliği kimse yapmaz diğer ülkeler katil
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2 0
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MEHMET A:vay bana vaylar bana şehitlik hep garibana :( :( :(
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3 0
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GÖZYAŞI:ZATEN ADAMLAR TÜRKİYE DE KALMAK İSDEMİYORLARKİ NE SORULDUYSA AVRUPAYA GİTMEK İSDİYORUZ DEDİLER ŞİMDİ GİDİN HADİ YOLUNUZ AÇIK OLSUN BİZ ŞEHİT OLURUZ SİZİN İÇİN SİZ VATANSIZ GEZMEYE DEVAM EDİN ZATEN BİZİM AİLEMİZ AGLAYANAMIZ EŞİMİZ COCUGUMUZ YOK BİZE YAZIK DEYİL
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A.ŞAHİN:bune ya hepsi kapı gibi genc yazıklar olsun birde utanmıyorlar . . . daha fazla yoruma gerek yok
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22 0
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EFSANE:her şeyleri bedavaydı yediler içtiler ve bu son şehit olayındada arkalarına bakmadan güle oynaya çekip gittiler işte nankörlükte son nokta
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76 11
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KESKÎN KILIÇ:Efsane sana ne''ki gidiyorlarsa gitsinler. Îçlerinde damat olarak seçtiğin iyi adamlar varsa konuşur, ikna edersin evinde misafir edersin. Fitne sokup ta ortalığı karıştırmaya gerek yok.
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0 1
AD:Yunanistan olmazsa Bulgaristan’dan gitsinler batının bir oyunuydu oyun bozuldu. gönderin batıya onlar baksın artık çözümüde kolay bulur bütün ülke rusya dahil hepsi Türkiye’ye oyun oynadı gelenler mazlum rolü oynadı Türkiye’yi bitirmek için . Hiçte masum değiller
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18 1
HAKAN:Nedense hiç şaşırmadım.
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1 0
UMUT:hiç mi vicdanınız yok hiç mi acımıyorsunuz merhamet duygunuz mu kayboldu kucağında bebeği ile bi oyana bi buna giden babaya hiçmi ağlamıyorsunuz hiç mi ahireti düşünmüyorsunuz yok hersey bedavaymış yok birazda onlar beslesinmiş yazık yazık nerde bizim müslümanlığımız kendinizi o insanların yerine koydunuz mu sokaklarda perişan aç açıkta olan çoçukları hiç mi düşünmyorsunuz kendi cocugunuzun gözüne toz kaçsa yüreğiniz koplar be hepinize yazıklar olsun
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14 57
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28.02.2020 15:15:56