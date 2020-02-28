Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Saldırı sonrası karar veren Türkiye , AB'ye gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı. Bu duruma ilk yorum ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

"HER ŞEY BEDAVA, GİDECEKLER"

Sınır kapılarının açıldığı öğrenen binlerce mülteci, taksi ve otobüslerle Yunanistan ile Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti. Bu haberler sosyal medyaya düşünce bir takipçisine cevap Demet Akalın, "İnşallah doğrudur" dedi. Akalın aynı kullanıcının "Gidecekler açılırsa" demesinin üzerine ise "Her şey bedava! Gidecekler" yanıtını verdi.

MÜLTECİLER, SINIRA AKIN EDİYOR

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin hemen ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki mülteciler gece saatlerinden itibaren sınır kapılarına ve kaçak geçiş noktalarına akın etti. İstanbul'da yaşayan mülteciler sabahın erken saatlerinden itibaren taksi ve minibüslerle sınır bölgelerine hareket etmeye başladı.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu. Esed rejimine verdiği destek ile bilinen Rusya ise "Hava saldırısında Rus uçakları yer almadı" açıklamasını yaptı.