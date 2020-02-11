Haberler » Magazin » Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında duygulandıran paylaşım - Magazin

Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında duygulandıran paylaşım

Şarkıcı Demet Akalın, 2015 yılında bindiği minibüste canice öldürülen Özgecan Aslan'ı ölümünün 5 yılında unutmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, "Senin için çok ağladım, kahrolduk" dedi.

11.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:09

Mersin'de yaşayan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 2015 yılında evine gitmek için bindiği minibüste tecavüz girişiminin ardından defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldü. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ı ölümünün 5. yılında unutmadı.

"EVİNE, ODANA GİRDİM KARDEŞLERİN PERİŞANDI"

8 milyon takipçisinin bulunduğu hesabında günlük yaşantısı hakkında sık sık paylaşımlar yapan Demet Akalın, son yaptığı paylaşımda Özgecan Aslan'ı andı. Aslan'ın fotoğrafını paylaşan ünlü isim altına şu notu düştü: "Seni hiç tanımadım ama senin için çok ağladım çok üzüldük, kahrolduk... Sonra ben evine geldim odana girdim kardeşlerin perişandı... Ve sen gittin senden sonra yüzlerce kadın katledildi ve biz mani olamadık. Bir gün bu düzen değişecek umudumuz var cezalar için! Ve duamız..."

ÖZGECAN ASLAN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüste tecavüz girişimine direndiği için vahşice katledilmişti. Aslan'ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015 günü suçu beraberindeki iki kişiyle işlediğini itiraf eden zanlının jandarma ekiplerini olay yerine götürmesi ile bulunmuştu.

Özgecan Aslan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe, Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Aralık'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca tecavüz ve diğer suçlardan da minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken'e 27, arkadaşı Fatih Gökçe'ye 24 yıl hapis cezası verilmişti. Özgecan Aslan cinayetinin ortaya çıkması Türkiye çapında olayın ortaya çıktığı gün ve takip eden günlerde öfkeye ve gösterilere yol açmış, binlerce kadın, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etmişti.

Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?

Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında duygulandıran paylaşım

Demet Akalın, Instagram, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
PAŞALI:Ülkemizin içinde Suriyelileri besliyoruz, dışarda yine Suriyelilerle savaş halindeyiz.
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞU:Arkadaşlar, sosyal medyada çin''li bir arkadaşımın fotoğrafını beğendim bana da virüs bulaşmış olabilir mi??
Yayından Kaldır
4 9
Cevap yaz
ZİYAA:DUYURU: Taklitlerimizden sakınınız!
Yayından Kaldır
1 1
ZİYAA:Lan oğlum yine mi taklit yapıyorsunuz lan. . . Ayıptır günahtır. . . '' Başkası olmayın, kendiniz olun. Böyle çok daha güzelsiniz. Ya gelin bana sahici sahici! Ya da anca gidersiniz. '' Lavuklar!
Yayından Kaldır
1 1
ZİYAA:Az buçukta olsa seni biraz adam bilirdim meğer adam değilmişsin. bir daha yorum yapma bana.
Yayından Kaldır
4 1
ZİYAA:Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. . .
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
İYUEAYUİAMKİUA YLİUMEKAYİU M:Prim yapmak için her yolu deniyorsun bari bu kız üzerinden yapma Allah aşkına Demetcik!Sen ve senin gibilerin duygusallığı bile sahte be. Allah rahmet eylesin Özgecan''ımıza dualarımız daima onunla.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
11.02.2020 12:54:04