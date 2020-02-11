Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında duygulandıran paylaşım

Mersin'de yaşayan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 2015 yılında evine gitmek için bindiği minibüste tecavüz girişiminin ardından defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldü. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ı ölümünün 5. yılında unutmadı.

"EVİNE, ODANA GİRDİM KARDEŞLERİN PERİŞANDI"

8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında günlük yaşantısı hakkında sık sık paylaşımlar yapan Demet Akalın, son yaptığı paylaşımda Özgecan Aslan'ı andı. Aslan'ın fotoğrafını paylaşan ünlü isim altına şu notu düştü: "Seni hiç tanımadım ama senin için çok ağladım çok üzüldük, kahrolduk... Sonra ben evine geldim odana girdim kardeşlerin perişandı... Ve sen gittin senden sonra yüzlerce kadın katledildi ve biz mani olamadık. Bir gün bu düzen değişecek umudumuz var cezalar için! Ve duamız..."

ÖZGECAN ASLAN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüste tecavüz girişimine direndiği için vahşice katledilmişti. Aslan'ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015 günü suçu beraberindeki iki kişiyle işlediğini itiraf eden zanlının jandarma ekiplerini olay yerine götürmesi ile bulunmuştu.

Özgecan Aslan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe, Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Aralık'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca tecavüz ve diğer suçlardan da minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken'e 27, arkadaşı Fatih Gökçe'ye 24 yıl hapis cezası verilmişti. Özgecan Aslan cinayetinin ortaya çıkması Türkiye çapında olayın ortaya çıktığı gün ve takip eden günlerde öfkeye ve gösterilere yol açmış, binlerce kadın, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etmişti.