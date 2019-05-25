25.05.2019 16:15
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Demet Akalın'dan Şarkısını Okuyan Ceylan Koynat'a Engel

Demet Akalın, şarkısını tekrar seslendiren Ceylan Koynat'ın şarkısını YouTube'dan kaldırttı.

Şarkıcı Ceylan Koynat, Demet Akalın'ın Ateş albümünde yer alan "Yekten" isimli şarkısını seslendirdi. Ancak Ceylan Koynat, Demet Akalın'ın engeli ile karşılaştı. Akalın, genç şarkıcının şarkısını YouTube'dan kaldırttı.

TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Koynat daha önce de sosyal medya hesabında şarkıyı seslendirmiş ancak Demet Akalından bir tepki gelmemişti.

Ceylan Koynat, instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepkisini dile getirdi. Genç şarkıcı, Demet Akalın'a "1 Saattir telefonum susmuyor Demet Akalın kaldırdım videoyu rahat ol. Ben okudum diye ne kıymetli oldu ya şarkı. Sizin alkışlayacak çok güzel olmuş diyecek yüreğiniz yok malesef! " şeklinde göndermede bulundu.

AKALIN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Son dönemde küs olduğu kişilerle tek tek barışan, aynı zamanda yeni albüm yapan sanat camiasından rakiplerine destek olan Demet Akalın'ın, bu hareketi şaşırttı. Yaşanan bu olaylardan sonra Demet Akalın tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Demet Akalın'dan Şarkısını Okuyan Ceylan Koynat'a Engel Genç, Demet Akalın, Magazin


YORUMLAR (9)
NERO: Bence demet haklı daha bismillah ne öyle arkasından okumak çok güveniyosa ceylan kendine kendi şarkılarını yapsın vardır demonun bi bildiği:)
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NE OLMUŞ: demetdede sankı albummu yok ne rezıllık len
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İZİN ALMASI LAZIM: Şarkıda emek var, böyle yaparsa olmaz
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DEMO VS CEYLAN: cici kız demet aınl kimse baş edememiş sen ve etrafındaki insatgram fenomenleri mi baş edecek yanlış ata oynuyorsunuz şarkıyı 2 ay sonra söyleseydin srun yoktu albüm cıkalı olmuş 3 hafta emek hırsızığından başka bişey değil intagramda yoruma kapatmakla kaçamazsın doğdurlardan
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DEMET: niye şaşırttı kadın daha klip çekmeden okumuş çok becerikliyse söz müzik yapıp kendi şarkısını söylein kıymetli tabii
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