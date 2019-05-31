31.05.2019 09:54
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Demet Akalın'dan şaşırtan itiraf: Hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm

Bir çocuk annesi olan Demet Akalın, katıldığı canlı yayında hamilelik sürecinin çok zorlu geçtiğini hatta 5 aylık hamileyken kendisini şişlemeyi düşündüğünü itiraf etti.

Yeni albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Demet Akalın Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Hamile kalmadan önce bebeklerden nefret ettiğini söyleyen Akalın, zorlu bir hamilelik süreci geçirdiğini anlattı.

"ÇOCUKLARDAN NEFRET EDERDİM"

Canlı yayında çocuk istismarı ve ölümleri hakkında konuşan Akalın, Anne olanlar beni daha iyi anlar ama son 1 aydır yaşadıklarımız çok korkunç biz sokakta oynardık hiçbir şey olmazdı. Hira sokak çocuklarıyla oynasın istiyorum. Öyle dadılarla büyüyün biri olarak kalmasın. Gerçekten herkes anne olmasın. Ben çocuktan nefret ederdim. uçağa falan bindiğimde çocuk olduğunda eyvah derdim. Bu tip insanların elinden çocuk alınmalı. Bu çocuk büyüdüğünde ne olacak. O konuda bulsam boğazından tutasım var.

"KENDİMİ ŞİŞLEMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Akalın, "Hira'ya 5 aylık hamileyken kendimi şişlemeyi düşünmüştüm. Sağlıklı bir süreç yaşamadım. Ta ki doğup göğsüme koyana kadar. Hira'yı göğsüme yatırdıktan sonra annelik geliyor. Hira'nın görüntüsü ben ama huylar hep baba."

Demet Akalın'dan şaşırtan itiraf: Hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm
Anne, Demet Akalın, Magazin

YORUMLAR (5)
R.S.D: lütfen şişle kendini
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DJ BORİS BREJCHA: BU TAM MAL
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AGCA: EEE dogru mankenlıkten sarkıclıga gecıs surecde cok sancılılı olmalı oranı burnanı saldın oda hamılık sana yaramdı bence cocuga cok yazık seın gıbı bır kadına ane dedgı ıcn
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SİBEL: GEREKSİZ MAHLUKAT BU ÜLKENİN AYARA İHTİYACI VAR
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VATANSEVER: saçma sapan konuşmalar hep sizde. lütfen daha az konuşun
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