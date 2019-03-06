06 Mart 2019, 10:52
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Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na Şok Suçlama: Kardeşimi Sen Kovdurdun

Acun Ilıcalı'nın tek celsede boşandığı Şeyma Subaşı'na Demet Akalın'dan şok suçlama geldi. Akalın, kardeşinin TV8'den kovulmasından Şeyma Subaşı'nı sorumlu tuttu.

Demet Akalın, şehit haberleri geldiği anda Şeyma Subaşı'nı dans videosu koyduğu için uyarmıştı. bu uyarının hemen ardından Akalın'ın kardeşi Emir Çağ Adanur'un Tv8'deki işine son verilmişti.Bir magazin sayfasının Acun haberinin altına yorum yapan Akalın, kardeşinin kanaldan kovulmasında Şeyma Subaşı'yı sorumlu tuttu.

İşte Demet Akalın'ın o yorumu;

"DEMEK Kİ İŞE GİRDİRİP ÇIKARMAK SİZİN ELİNİZDE"

"Şeyma'nı bomba patlarken dans videosu koydu diye uyarmıştım! 2 sene kablo taşıyarak emek verdiği TV8'den bir hafta sonra kovuldu! Ne şakasındanbahsediyorsunuz hanımefendi! Demek ki işe sokup çıkarmak sizin elinizdeydi. Yazık! Çocuğun psikolojisinin içine etmiştin olsun iyi niyet iyidir"

"KARDEŞİM TV8'DEN KOVULDU OLSUN"

Kardeşim TV8'den kovuldu olsun. Bir yine de patrona küsmedik bir bildiği vardır dedik. Kardeşimi de evladımı da gözümün önünden ayırmam emanet onlar bize yukarıdan!"

Magazin


YORUMLAR (13)
DOPDOĞRU: MS: Bu gidişle Acun soğan kuyruğuna girecek
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Bunların hepsi aynı, tencere kapak misali zaten biliyoruz. Bu haberleri yazan ekibin yazım hataları, kurdukları bozuk cümlelere ne demeli? Büyük bir internet sayfasında işe giriyorsun ve yaptığın hatalar. Hiç teste tabii tutmuyorlar mı? İnanın sadece bu haberle sınırlı değil, aylardır dikkatimi çeken bir şey bu. Eş, dost sayesinde mi iş buldunuz? Bırakın hak eden çalışsın bari.
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DOPDOĞRU: MS: Acun sen çalış,biz yiyelim...
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SSSSSSSSSSSSSSSSSS: sosyete rezillerin zaten olan çocuğuna oluyor. . . . Onlar da anne baba çok yazık. . . Kaderleri böyleymiş. . .
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SSSSSSSSSSSSSSSSSS: demet karısı sende çooookkkk para var. . . . Amerikalardan evler villalar alacağına kardeşine bir iş yeri açta kimseye minnet etme. . . . Bir de utanmadan kaplo taşıyarak emeğini elinden aldın diye konuşuyorsun. . . . . . . . Şaka gibi. . . .
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