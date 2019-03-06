Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na Şok Suçlama: Kardeşimi Sen Kovdurdun

Demet Akalın, şehit haberleri geldiği anda Şeyma Subaşı'nı dans videosu koyduğu için uyarmıştı. bu uyarının hemen ardından Akalın'ın kardeşi Emir Çağ Adanur'un Tv8'deki işine son verilmişti.Bir magazin sayfasının Acun haberinin altına yorum yapan Akalın, kardeşinin kanaldan kovulmasında Şeyma Subaşı'yı sorumlu tuttu.

İşte Demet Akalın'ın o yorumu;

"DEMEK Kİ İŞE GİRDİRİP ÇIKARMAK SİZİN ELİNİZDE"

"Şeyma'nı bomba patlarken dans videosu koydu diye uyarmıştım! 2 sene kablo taşıyarak emek verdiği TV8'den bir hafta sonra kovuldu! Ne şakasındanbahsediyorsunuz hanımefendi! Demek ki işe sokup çıkarmak sizin elinizdeydi. Yazık! Çocuğun psikolojisinin içine etmiştin olsun iyi niyet iyidir"

"KARDEŞİM TV8'DEN KOVULDU OLSUN"

Kardeşim TV8'den kovuldu olsun. Bir yine de patrona küsmedik bir bildiği vardır dedik. Kardeşimi de evladımı da gözümün önünden ayırmam emanet onlar bize yukarıdan!"