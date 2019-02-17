Demet Akalın'dan Survivor Yorumu: Acun Delirdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı Survivor yorumuyla yarışmacıları yerin dibine soktu.

"ACUN DELİRDİ"

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasını izlerken gülme krizine giren Demet Akalın yarışmacıların başarısız olmasını "Son 10 yılın en kötüleri" diyerek eleştirdi.Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı dokunulmazlık oyununu ise 6 puanlık farkla Türkiye kazandı Yarışmayı izleyen Demet Akalın ise o anları Instagram hesabından paylaştı. Yarışmacının başarısız olmasını izlerken gülme krizine giren Akalın "Son 10 yılın en kötüleri" diyerek yarışmacıları eleştirdi. Ayrıca Türk yarışmacıların atışları düzgün yapamaması sırasında Acun Ilıcalı'nın "Dağlara taşlara atıyor" demesi üzerine ise Akalın "Acun delirdi" diyerek gülmesine engel olamadı.