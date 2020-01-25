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Demet Akalın, depremin meydana geldiği Elazığ'a mont ve bot yardımında bulundu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası bölgedeki vatandaşlara bot ve mont yardımında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, herkesten yardım istediğini söyledi.

25.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:34

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te 'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Elazığ ile Malatya'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya son olarak ünlü şarkıcı Demet Akalın katıldı.

MONT VE BOT YARDIMINDA BULUNDU

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, bununla da yetinmeyerek hemen harekete geçti. Akalın, deprem sonrası zor durumda olan halk için mont ve bot yardımında bulundu.

"UYUYAN DOSTLARIN CANI SAĞ OLSUN"

Yardım için hazırladığı çuvalın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, "Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar Belediyesi'nin TIR'ına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağ olsun" notunu düştü.

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Demet Akalın, depremin meydana geldiği Elazığ'a mont ve bot yardımında bulundu

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HABER YORUMLARI (4)
OLABİLİR...:reklam için değilde belki diğer ünlü ve zengin insanları teşvik için paylaşmış olabilir. .
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BERNAAA:bir elin verdiğini öbür el görmeyecek demiş efendimiz hz mhammad sav. reklama gerrek yok
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FEDERAL:Birine yardım edecekseniz bunu gizli yapmanız lazım lakin bunu reklam amaçlı kullandığınız zaman bir anlamı kalmaz. . .
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LEON BUUREN:HEP BİR REKLAM PEŞİNDE HEP. SESSİZCE YAP YARDIMINI YAPACAKSAN NEDİR BU REKLAM KOKAN HAREKETLER. MADALYA TAKMAZLAR SANA MERAK ETME.
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