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Demet Akalın, Ebru Yaşar'ın yorumuna hayran kaldı

Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın 3 haftada 10 milyona yakın dinlenen yeni single çalışması "Kalmam"ı sosyal medyadan paylaştı.

02.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32
Demet Akalın, Ebru Yaşar'ın yorumuna hayran kaldı




Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın 3 haftada 10 milyona yakın dinlenen yeni single çalışması "Kalmam"ı sosyal medyadan paylaştı. Akalın, Yaşar'ın yorumuna hayran kaldı ve Bilal Sonses imzalı şarkının videosunun altına "Ne okuma ne okuma... Sen bu illet bitsin bir çıkma sahneye bak ben sana neler yapacağım" notunu yazdı. Demet Akalın'ın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Demet Akalın, Ebru Yaşar, Magazin
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