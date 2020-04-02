Demet Akalın, Ebru Yaşar'ın yorumuna hayran kaldı













Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın 3 haftada 10 milyona yakın dinlenen yeni single çalışması "Kalmam"ı sosyal medyadan paylaştı. Akalın, Yaşar'ın yorumuna hayran kaldı ve Bilal Sonses imzalı şarkının videosunun altına " Ne okuma ne okuma... Sen bu illet bitsin bir çıkma sahneye bak ben sana neler yapacağım" notunu yazdı. Demet Akalın'ın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Snob Magazin