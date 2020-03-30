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Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından "Küçük kızım her gece arkadaşlarım ölmeyecek dimi diye ağlıyor" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.

30.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:01

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evinden çıkmayan hayranlarına canlı yayın yaparak konser veren Demet Akalın, yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Akalın son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek müjdeli haberler almak istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN HABERLERE CEVAP VERDİ

Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs verilerinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin iddialar dün sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. E-devlette koronavirüs nedeniyle sadece İstanbul'da 20 kişinin hayatını kaybettiği görülürken, Bakan Koca aynı gün için ölü sayısı tüm Türkiye için 16 olarak açıklamıştı. Koca da gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor

"KORKU VE STRES BİTİRDİ BİZİ"

Demet Akalın yapılan bu yalanlama açıklaması üzerinden bir paylaşımda bulunarak "Bizim size inancımız tam! Şu ilacı da bulduk dediğimiz gün yaklaşsın… Gerçekten korku ve stres bitirdi bizi. Küçük kızım her gece 'arkadaşlarım ölmeyecek değil mi diye ağlıyor. Allah yardımcınız olsun hepimizin..." dedi.

Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor

Salgın nedeniyle evinden dışarı çıkmayan Demet Akalın, bu süreçte evlerinden dışarı çıkmayan hayranları için eşi Okan Kurt'la konser vermeye başladı.

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Demet Akalın, Fahrettin Koca’ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor
Etiketler: Fahrettin Koca, Demet Akalın, Magazin

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Şarkıcı Demet Akalın Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor

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Haberler ›› Magazin ››Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor - Magazin
Yorumlar (11)
MAÇO:Gündemde kalmak için show yapmana gerek yok
Cevap Yaz 0 0
ÖÖJJÖÖ:sen bugün reflex ini yemedin mi demet. . .
Cevap Yaz 0 0
HASAN:BİZİM ÇOCUKLARDA YILLARDIR BABA BİZ AÇ KALIR MIYIZ BABA BİZİM NEDEN EVİMİZ ARABAMIZ YOK. BABA PARAN OLURSA BİZE BİSİKLET ALIR MISIN DİYE AĞLIYOR. . . SEN NEDEN BAHSEDİYORSUN BE GERÇEK HAYATI GÖRÜN BİRAZ GARİBANLARI ANLAYIN ÖLÜM KORKUSU GELİNCE BAŞINIZA . . . .
Cevap Yaz 0 1
EMNİYET:Sen her yerde yorum yapma kadın sesini kes show yapma zamanı değil
Cevap Yaz 0 7
ANTİ DEMET:Bi senin çocuğun ağlıyor bi sen korkuyorsun hep siz varsınız çok şükür, Demagoji yapmaktan vazgeç bide şu çocuklara örnek olmamasını ümit ettiğim yazım hatalarını duzelt
Cevap Yaz 0 3
CENNEH BABA:Allahtan çocuğunuz var zaten geri kalanlar yalan
Cevap Yaz 1 26
ANTİ DEMET:Kesinlikle bi bunlarda çocuk var bi bunlarınki kıymetli
0 4
YORUMCU09:Vah zavallılar, 40 yılda 1 kere stres yaşayınca hemen de çöküyorlar. Zor geçinen vatandaş ne yapsın? Orta hallinin bile stressiz günü yok. Evden çıkmadığın sürece stres yaşamana gerek yok, size kazandığınız bir ömür yeter. Asıl soru; işe gitmek zorunda olan vatandaş ne yapacak?
Cevap Yaz 1 24
POLİMOLİ:bir ebeveyn olarak süreci mantıklı bir şekilde çocuğuna anlatamıyorsan bırak annelik yapmayı falan.
Cevap Yaz 1 12
FAHRETTİN BAŞKAN:SAYIN DEMET HANIM AKIL VERECEĞİNİZE BİRAZ DEVLETE BAĞIŞ YAPIN PARA GÜÇTÜR BİLİYORSUNUZ
Cevap Yaz 0 2
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