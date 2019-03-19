Demet Akalın, Gökçe Bahadır'ı Tebrik Eden Yapımcısına Ateş Püskürdü

Oyuncu Gökçe Bahadır, çıkardığı ilk albümü 'Aykut Gürel Presents Gökçe Bahadır'ın lansman konseri ile ilk kez dinleyicilerin karşısına çıktı. DasDas'ta gerçekleşen gecede Bahadır hem şarkıları, hem dans şovu hem de kostümleri ile dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ

Gökçe Bahadır'a DMC'nin genel müdürü Samsun Demir'den destek geldi. Demir, sosyal medya hesabından ilk ilk konser heyecanını yaşayan Gökçe Bahadır'ı tebrik eden bir paylaşım yaptı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Demet Akalın, müzik şirketinin sahibi Samsun Demir'in bu paylaşımını görünce çileden çıktı. Akalın,"Daha bir tane albümü geliyor diye bir tane paylaşım yapmadın! Enteresansınız! Size para kazandıracağım için üzgünüm keşke feshetsek anlaşmamızı! Gerçekten pişmanım" sözleriyle Demir'e ateş püskürdü.