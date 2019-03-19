19 Mart 2019, 11:20
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Demet Akalın, Gökçe Bahadır'ı Tebrik Eden Yapımcısına Ateş Püskürdü

Demet Akalın, ilk albümünü yapan Gökçe Bahadır'a destek veren DMC Genel Müdürü Samsun Demir'e ateş püskürdü.

Oyuncu Gökçe Bahadır, çıkardığı ilk albümü 'Aykut Gürel Presents Gökçe Bahadır'ın lansman konseri ile ilk kez dinleyicilerin karşısına çıktı. DasDas'ta gerçekleşen gecede Bahadır hem şarkıları, hem dans şovu hem de kostümleri ile dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ

Gökçe Bahadır'a DMC'nin genel müdürü Samsun Demir'den destek geldi. Demir, sosyal medya hesabından ilk ilk konser heyecanını yaşayan Gökçe Bahadır'ı tebrik eden bir paylaşım yaptı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Demet Akalın, müzik şirketinin sahibi Samsun Demir'in bu paylaşımını görünce çileden çıktı. Akalın,"Daha bir tane albümü geliyor diye bir tane paylaşım yapmadın! Enteresansınız! Size para kazandıracağım için üzgünüm keşke feshetsek anlaşmamızı! Gerçekten pişmanım" sözleriyle Demir'e ateş püskürdü.

Samsun, Demet Akalın, Gökçe Bahadır, Magazin



YORUMLAR (7)
BENJAMİN 06: O karga sesiyle insanlar sana katlanıyorda sen bir tebrik e bile katlanamıyorsun Gökçe bahadırı bizde tebrik ediyoruz bak ismi gereksiz.bravo Gökçe bahadır
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SOĞAN KUYRUGUNDA BAYILAN İHTİYAR: benim babam oglum artistlere aslaa dua okuma derdi ben ömrümde onlara hiç dua etmemişimdir.
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DİKTATÖR :" TARAF OLAN BERTARAF OLUR ": Kıskanma çalış seninde olur .
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