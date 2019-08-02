Demet Akalın Harbiye'de konser verdi

Şarkıcı Demet Akalın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Akalın konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.Demet Akalın dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Konsere Alişan, Sefa Doğanay, Fatih Ürek, Gökhan Tepe, Berkay'ın da aralarında bulunduğu isimlerin yanı sıra Akalın'ın hayranları katıldı. Akalın'ı kızı Hira ile eşi Okan Kurt da yalnız bırakmadı. Akalın konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.Konsere katılan Fatih Ürek Bodrum'dan geldiğini belirterek, "Konser için koşa koşa Bodrum'dan geldim. Yarın Antalya'da konserim var. Antalya'ya gideceğim. Dedim ki Demomu seyredeyim. Ayın 19'unda programımız başlıyor yine. Bunun yanı sıra da konserlerimin içerisinde bir klip çekiyorum. Yıldız Tilbe şarkısını nihayet çıkartıyoruz. Şuan da buradan söylemek istiyorum. 'Sevgili Yıldız, şarkının tam zamanı galiba çünkü inanılmaz bir reaksiyon oluyor. Sürpriz düet var." dedi.

"MUHTEŞEM BİR ŞOVLA BU GECE HARBİYE'Yİ SALLAYACAK"

Gökhan Tepe, "Demomuz sahnede, yine muhteşem bir şovla bu gece Harbiye'yi sallayacak bizde onu izlemeye geldik." derken, Merve Özbey ise, "Çok uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. Benim için çok önemli. Çok heyecanlıyım. Çok sıkı hazırlandığına adım gibi eminim. Sonsuz başarı dilemek isterim ama başarıya zaten ihtiyacı yok. Efsane bir konser bizleri bekliyor olacak." diye konuştu. Berkay ise şu ifadeleri kullandı:

"Benim kardeşim, canım, ciğerim. İzlemeye geldik. Şu an çok heyecanlıyız. Çünkü ben de bayağıdır bir konsere gidemiyorum. Eşimle birlikte, Özlemle birlikte yeni bebeğimiz oldu. Sadece bir ara verebiliyoruz iki saatlik. O iki saatlik arayı da Demet'in konserinin ilk yarısını izlemek için buradayız. İkinci yarıya kalmayacağız çünkü Özlem bebeği emzirmek zorunda, mecbur dönmek zorundayız."

"DEMET AKALIN KONSERİNE DÖRDÜNCÜ GELİŞİM"

Akalın'ın hayranlarından Ebru Agat, "Demet Akalın'ı çok seviyorum. Yaklaşık 8 yıldır bütün kasetlerini herhalde. Demet Akalın'ın konserine dördüncü gelişim. Harbiye konserlerine biz sürekli geliyoruz. Her sene mutlaka katılıyoruz. İlk Demet Akalın'ı gördüğümde direk Demet Akalın'ın biletini aldım zaten ama devamı için de daha biletlerimiz var geleceğiz. Harbiye konserleri çok güzel oluyor çünkü." dedi.



