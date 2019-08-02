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Demet Akalın, Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye'de binlerce kişiye konser verdi. Akalın, konserinden elde edilen geliri ise Mehmetçik Vakfına bağışladı.

02.08.2019 07:47 Demet Akalın, Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konser için satılan tüm biletlerin tükendiğini öğrenen Akalın, konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığını açıkladı.

AKALIN RÜZGARI ESTİ

Binlerce hayranıyla buluşan Demet Akalın, konsere ay şeklindeki bir mekanizmanın üzerine oturarak indi. Akalın, konser boyunca da 3 farklı kıyafet giydi. Akalın'ı bu konserinde ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Eşi Buse Varol, yakın dostları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy ile Demet Akalın'ı izlemeye giden Alişan bir ara sahneye çıkarak arkadaşına eşlik etti.

"KONSERİN GELİRİNİ BAĞIŞLAMAN EN GÜZELİ"

Konserde çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Alişan, "Çok güzel bir akşamdı... Çok eğlendik. Her şeyden önemlisi bu konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlaman en güzeliydi" notunu yazdı.


Tsk Mehmetçik Vakfı, Demet Akalın, Harbiye, Magazin

YORUMLAR (10)
ADINIZI YAZIN: emin ol paylaşımcıya allah daha çok verir
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BOŞVER: Demet hanım sizden ve emeği geçen ekibinizden Allah razı olsun, teşekkür ederim,
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BJK: kadının hayatı bizi ilgilendirmez istediği gibi abzürt yaşayabilir fakat iyi bir insan oldugunu bir daha gösterdi helal olsun
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ABDURREZZAK: Helal olsun.
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NEVŞEHİRLİ: saol
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İSABETLİ BİR DAVRANIŞ..: İsabetli bir davranış.. Bu güzel hareketin için teşekkürler..
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HAYDAR: 99 depreminde de bu kadın çok yardımlarda bulunmuştu. özünde iyi bir insan gerçekten
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AYNUR UZUN: Helal olsun sana demet helal olsun
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AYLE: ekonomik sıkıntı ok çekti buna rağmen helal olsun diyorum. .
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GENCEBAY: Allah gönlüne göre versin , İyi olan her zaman kazanır , Güzel şeyler bunlar . . .
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