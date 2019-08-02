Demet Akalın, Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konser için satılan tüm biletlerin tükendiğini öğrenen Akalın, konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığını açıkladı.

AKALIN RÜZGARI ESTİ

Binlerce hayranıyla buluşan Demet Akalın, konsere ay şeklindeki bir mekanizmanın üzerine oturarak indi. Akalın, konser boyunca da 3 farklı kıyafet giydi. Akalın'ı bu konserinde ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Eşi Buse Varol, yakın dostları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy ile Demet Akalın'ı izlemeye giden Alişan bir ara sahneye çıkarak arkadaşına eşlik etti.

"KONSERİN GELİRİNİ BAĞIŞLAMAN EN GÜZELİ"

Konserde çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Alişan, "Çok güzel bir akşamdı... Çok eğlendik. Her şeyden önemlisi bu konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlaman en güzeliydi" notunu yazdı.