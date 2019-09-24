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İbrahim Erkal'ın vasiyetini öğrenen Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı

2 yıl önce hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyan ünlü şarkıcı gözyaşlarına hakim olamadı. İbrahim Erkal'ın vasiyetinde şarkılarını sadece Cengiz Kurtoğlu, Hakun Altun ve Demet Akalın'ın okuyabileceği yazıyordu.

24.09.2019 09:23

Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Erkal, Demet Akalın, Tarkan, Magazin


YORUMLAR(1)
GURBETCİ:Bunlar ayrilmadimiydi ya?
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