Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a "Geri zekalı" demesi tepki çekti

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında olan şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından eski eşine hakaret ettiği anların videosunu paylaştı. Videosu kısa sürede tepki çeken Akalın, paylaşımını hemen kaldırdı. Video hakkında konuşan Akalın, kendisini "Sanki siz hanımlarınıza beylerinize demiyorsunuz" diyerek savundu.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Demet Akalın, 2012 yılında evlendiği Okan Kurt'tan, Kurt'un şirketine haciz geldikten sonra 6 yıllık evliliklerini 11 Eylül 2018'de noktalama kararı almıştı. Olaydan birkaç ay sonra yeniden barışan ikili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor. Ancak Akalın'ın Instagram hesabından yayınladığı video, ikilinin arasında soğuk rüzgarlar estirdi.

"İNSAN GERİ ZEKALI OLUNCA ONU TAVANA ATAR"

Demet Akalın'ın, eşi Okan Kurt'a temizlik talimatları verirken görüldüğü videoda "İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar. Elinle güzelce temizle" şeklinde ifadeler kullandığı dikkat çekti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Akalın, eşine hakaret ettiği anları da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Videoyu 5 dakika sonra yayından kaldıran Akalın'ın videosunu gören takipçileri "Para bitti; aşk bitti, sevgi bitti" yorumlarını yaptı. Ünlü popçunun, kızının yanında eşine bu şekilde hitap etmesi eleştirilerin hedefi oldu.

"NE VAR BUNDA?"

Dün akşam Polat Yağcı'nın doğum gününe katılan Demet Akalın ve Okan Kurt, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Okan Kurt'a "Geri zekalı" dediği video hakkında açıklama yapan Akalın, "Hira bir oyuncak almış. Biz de Okan'la savaş yaptık. Ben yendim tabii ki ama Okan bir attı tavan köpük oldu. Ben de Allah'ın geri zekalısı dedim ne var bunda? Sanki siz hanımlarınıza beylerinize demiyorsunuz…" dedi.