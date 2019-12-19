Haberler » Güncel » Demet Akalın'ın evine hacze giden zabıt katibinin beraatine karar verildi - Haber

Demet Akalın'ın evine hacze giden zabıt katibinin beraatine karar verildi

ESKİ eşi Okan Kurt'un ortak olduğu şirketlerin borçları yüzünden evine hacze gidilen Demet Akalın'ın, haciz işlemi sırasında eşyalarına zarar verildiği gerekçesi ile şikayetçi olduğu icra memuru Yavuz Nar hakkında açılan dava beraatle sonuçlandı.

19.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:05 Demet Akalın'ın evine hacze giden zabıt katibinin beraatine karar verildi
ESKİ eşi Okan Kurt'un ortak olduğu şirketlerin borçları yüzünden evine hacze gidilen Demet Akalın'ın, haciz işlemi sırasında eşyalarına zarar verildiği gerekçesi ile şikayetçi olduğu icra memuru Yavuz hakkında açılan dava beraatle sonuçlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Yavuz Nar ve Avukatı Eşref Altınoluk ile müşteki Demet Akalın'ın Avukatı Ayten Hiçyılmaz katıldı. Demet Akalın'ın Avukatı Şeyda Yıldırım, celse arası sunduğu dilekçe ile soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Akalın'ın Avukatı Ayten Hiçyılmaz, sanığın haciz memuru olarak evin borçluya ait olmadığını tutanağa yazmak zorunda olduğunu, ancak bunu yazmayarak görevini kötüye kullandığını savunarak cezalandırılmasını istedi.

Görevinin gereğini yerine getirdiğini söyleyen sanık Yavuz Nar, beraatine karar verilmesini istedi. Sanığın Avukatı Eşref Altınoluk da müvekkilinin suçsuz olduğunu beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Yavuz Nar'ın, "Kamu görevlisinin resme belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarını işlemekle suçlanan sanığın, bu suçları işlediğine dair inandırıcı delil elde edilemediğini gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Temmuz 2018 tarihinde Demet Akalın'ın, borçlusu olmadığı halde eski eşinin ortağı olduğu şirketlerin borçları yüzünden evine hacze gidildiği belirtiliyor. Haczedilen klimaların muhafaza altına alınması sırasında kablo ve borularının zarar gördüğü, yağmur sularının müştekinin evine girip eşyalarına zarar verdiği, şüphelinin gerekli önlemleri almayarak görevini kötüye kullandığı belirtilerek, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevini kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.


- İstanbul

Demet Akalın, İstanbul, Nar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54   Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber
17:54   Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi - Haber
17:50   Mersin Barosu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç İdaresi ile işbirliği yapacak - Haber
17:47   İlber Ortaylı: "İstanbulca konuşan kalmadı" - Haber
17:47   Kocaispir: "Kültür Evlerimiz adeta birer eğitim yuvası" - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 17:57:02