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Demet Akalın'ın koronavirüs kabusu

Şarkıcı Demet Akalın'da koronavirüsünden bunalan ünlüler arasında. Bebek'te seyir halinde görüntülenen Akalın, samimi açıklamalar yaptı

22.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:00
Demet Akalın'ın koronavirüs kabusu

Akalın, "9 gündür evdeyiz. Hira çok sıkıldı. Onu biraz gezdirmeye çıkardım. Ama oda arabada uyuya kaldı" diyerek yoluna devam etti.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin

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