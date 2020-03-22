Demet Akalın'ın koronavirüs kabusu
Şarkıcı Demet Akalın'da koronavirüsünden bunalan ünlüler arasında. Bebek'te seyir halinde görüntülenen Akalın, samimi açıklamalar yaptı
22.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:00
Akalın, "9 gündür evdeyiz. Hira çok sıkıldı. Onu biraz gezdirmeye çıkardım. Ama oda arabada uyuya kaldı" diyerek yoluna devam etti.
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Kaynak: Snob Magazin
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