18.07.2019 08:51
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Demet Akalın'ın sahneden yeni evli çifte söylediği sözler güldürdü

Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın, Bodrum konserini izlemeye gelen yeni evli çifte söylediği sözler çifti kahkahaya boğdu. Akalın, balayında olan çiftin masasını ikramlarla donatırken hesabı da kendisi ödedi.

Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Demet Akalın Bodrum'da konser verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda adım atacak yer kalmazken, ünlü sanatçının hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sahneye rengarenk pullu elbisesi ve güneş gözlüğü ile çıkan Akalın, şarkılarını hayranları için söyledi. Yeni ve eski şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, şarkı aralarında hayranlarına takılmadan edemedi.

"ALLAH CEZANI VERECEK"

Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın, Bodrum konserini izlemeye gelen yeni evli çifte söylediği sözler çifti kahkahaya boğdu. Akalın, "Allah cezanı verecek alem size gülecek. Kadını balayına Demet Akalın konserine mi getirdin" diyerek yeni evli çifti eğlence mekanında ikramlara boğdu.

İKRAMLARA BOĞDU

Akalın, Bodrum'a balayına geldiğini söyleyen bir hayranına "Allah cezanı verecek, alem sana gülecek. Karını balayında Pasha'ya, Demet Akalın konserine mi getirdin. Gözün çıkmasın, insan Jeniffer Lopez'e falan götürür. Canım benim mutluluklar" dedi. 2 günlük evli olan çifti ikramlara boğan Akalın, çiftin eğlenmek için geldiği mekanda bütün hesabını ödedi. Yaptığı bu hareketler Akalın hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Şarkılarını zaman zaman sahneden inip sevenleri ile söyleyen ünlü sanatçı, dansları ile de büyük beğeni topladı.

Demet Akalın'ın sahneden yeni evli çifte söylediği sözler güldürdü
Kaynak: İHA
Demet Akalın, Bodrum, Magazin

YORUMLAR (3)
ADINIZI YAZIN: habere bak :) şampanya söylemiştir fakat masaya gelmemiştir. evli çift arkadaşlarım oluyor. haberi görünce onlar bile şok oldu :) hesabı ödeme ikramlarda bulunma falan yoktur. :)))
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XXX: Deli meli ama iyi yapmis!
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HAYDEE: MASA NERDE
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